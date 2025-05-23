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大亞股東會／通過配發0.9元股利 董座沈尚弘：線纜、綠能雙軸布局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大亞23日召開股東會，由董事長沈尚弘主持。記者朱曼寧／攝影
大亞23日召開股東會，由董事長沈尚弘主持。記者朱曼寧／攝影

大亞（1609）23日召開股東會，由董事長沈尚弘主持，會中通過2024年財報，並通過配發每股現金股利0.75元、股票股利0.15元，合計0.9元。

沈尚弘指出，2024年大亞集團在動盪中持續深化本業、擴展綠能，以「Emerging、Energy、ESG」三E策略推進成長動能，除鞏固電線電纜事業外，亦探尋創投新機會，加速完成2050淨零碳排目標，「變中求進」以穩定的力量支持台灣能源轉型，實踐友善環境、美麗家園的願景。

大亞指出，回顧過去一年，儘管全球政經局勢動盪，公司憑藉穩健經營與前瞻研發，穩定供應國內重大建設與綠能需求，年營收成長13.8%，突破300億元，全年銷售量達55,230公噸，同時持續投入研發滿足市場需求，深化再生能源布局，實踐環境永續承諾。

大亞指出，集團不僅長期致力於提升電線電纜產品技術與品質、穩定供應光儲與車用市場外，同步拓展海外銷售市場涵蓋日本、印度、東南亞等地。

綠能方面，大亞目前旗下已有73座太陽能電廠，總共207MW裝置容量，因應中國大陸市場變化，昆山基地調整關閉後亦強化資源配置，提升營運效能。

展望2025年，沈尚弘指出，集團雙軸策略聚焦線纜與綠能，迎接市場新機遇，太陽能發電容量預估達250MW，同時穩步開發雲林麥寮漁電共生等各案場。

儲能案場也將陸續上線，旗下大亞儲能科技建置之台中龍井一期-智璞100MW及二期-大蓄75MW預計分別於2025、2026年上線，兩案結合台電E-dReg調頻備轉服務，助力創造穩定售電收益。

電線電纜則持續配合政府推動的前瞻基礎建設與強韌電網更新計畫，亦將憑藉通過台電認證的產品積極拓標擴市，並持續布局減碳藍圖，發展再生能源應用，邁向淨零轉型目標。

綠能 太陽能電廠

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