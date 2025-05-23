大亞股東會／通過配發0.9元股利 董座沈尚弘：線纜、綠能雙軸布局

AI風潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX台北電腦展，再度掀起旋風，今早離台。黃仁勳日前在演講時展示的最新科技成果—NVLink Fusion，掀起熱烈討論。在輝達風光的背後，許多人未注意到其實輝達悄悄面臨空前的隱憂—來自最大客戶的「去輝達化」行動，黃仁勳此舉堪稱放大絕出招應對，它代表的意義重大，甚至將影響整個科技產業的未來走向。

2025-05-23 12:06