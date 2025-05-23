鴻海斥資450億印度建廠 蘋果供應鏈加碼布局
儘管美國總統川普要求製造業回流美國，蘋果主要代工夥伴鴻海仍推動在印度清奈附近興建15億美元（約新台幣450億元）的零組件廠，進一步擴展這家iPhone製造商在印度的供應鏈。
兩名印度政府官員向「金融時報」（FinancialTimes）表示，多年來為蘋果（Apple）組裝裝置的鴻海計劃在印度南部的坦米爾那都邦（Tamil Nadu），興建一座顯示器模組廠，以協助供應其主要客戶蘋果。
鴻海19日透過倫敦證券交易所（London StockExchange）公告，宣布將對其印度子公司裕展科技（Yuzhan Technology India）投資15億美元。
坦米爾那都邦政府去年10月批准裕展在ESROragadam工業暨物流園區投資1318億盧比（約新台幣460億元），設立一座顯示器模組組裝廠，地點靠近鴻海位於清奈既有的iPhone組裝廠。
由於蘋果將製造業務轉往印度涉及政治與商業敏感性，幾名官員匿名表示，這筆15億美元的資金將投入這座工廠，並為蘋果供應零組件。
川普上週對蘋果和其執行長庫克（Tim Cook）怒斥道：「我們一直對你們很好，容忍你們多年來在中國設廠，但對你們在印度建廠，我們毫無興趣。」
坦米爾那都邦官員先前表示，這座新的顯示器模組廠將創造約1.4萬個就業機會。根據總部位於香港的Counterpoint Research，2024年，印度占全球iPhone產量18%，2025年有望增加到32%。
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