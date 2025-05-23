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致伸股東會／通過員工權利新股發行案及現金股利4.2元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）23日召開股東常會，由董事長潘永中親自主持，向與會股東報告2024年營運成果。會中除承認2024年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案及公司章程修訂案等。此外，股東會亦通過限制員工權利新股發行案，藉由具競爭力的長期激勵機制，吸引並留任優秀人才，強化營運效能與組織競爭力。

致伸2024年合併營收582.4億元，年減3.7%。受惠產品組合改善，全年毛利率達17%，年增1.1個百分點（ppt），營業利益率4.7%，年增0.2個百分點，均為歷史新高。2024年歸屬於母公司業主之淨利25.6億元，年增2.9%，每股純益（EPS）為5.61元，為歷史次高。

致伸股東會同時通過每股配發現金股利4.2元，配發率達75%，創公司歷來最高水準，展現致伸秉持回饋股東、共享成果的核心理念。透過穩健的獲利與高配息政策，持續實踐對股東長期回報的承諾。

致伸持續深化集團轉型，以「多感合一融合」（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，推動產品多元化與跨領域整合。隨著Edge AI的加速發展，公司積極拓展智慧感測技術於視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的應用，包括公共安全（Public Safety）設備、AIoT（B2B）視覺解決方案、AI視訊會議及車載產品等，提升整體產品附加價值。同時，也持續布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場，擴大技術應用深度。

為提升營運韌性與應變能力，致伸正加速泰國廠的擴建，強化區域產能配置，即時回應客戶需求。同時，台灣竹北育成中心預計於6月底落成，未來將成為技術研發與新產品試產的重要基地，為公司創新研發奠定關鍵基礎。

針對近期的匯率波動與關稅議題，公司已建立完善的風險管控機制，有效降低營運及獲利的衝擊。致伸秉持穩健經營與創新驅動的策略，深化核心技術發展、強化全球營運佈局，積極布局高附加價值應用領域，為中長期成長注入持續動能。

致伸 股東會

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