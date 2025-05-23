片山和之：日歐美台半導體加強合作 確保供應鏈不斷
全球半導體供應鏈夥伴論壇今天舉行，日本駐台代表片山和之表示，日本、歐洲、美國、台灣在半導體領域各自具有優勢，需要加強合作使半導體供應鏈不會斷鏈，這在商業上有必要性，也對經濟安全保障極為重要。
工業技術研究院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」上午在台北國際會議中心舉行，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處、荷蘭在台辦事處等多國在台機構派員與會。
歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）致詞表示，台灣無疑是歐盟的關鍵夥伴，歐洲晶片法案展現歐洲對於科技業的政策與願景，且更為清晰聚焦在韌性跟供應鏈安全，並與志同道合的國家建立夥伴關係，而台灣在半導體產業的關鍵角色，因此合作關係勢必要將台灣納入。
英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞說，全球半導體供應鏈發展歷程，與台灣息息相關，英國將會和台灣持續合作，不論在政策、法規以及企業實務面上，進一步讓全球供應鏈多元發展。
片山和之表示，半導體是所有產業的基礎，日本人將半導體稱為「產業的大名」，從今以後的重要性會更加提升。台灣半導體生產能力位居全球第一，在全球供應鏈有重要位置，由於台積電在日本熊本設廠的契機，台灣半導體相關廠商也進駐熊本，而日本與台灣半導體合作不是單行道，因為日本企業陸續投資台灣，日台在半導體領域利用各自的優勢深化交流。
片山和之說明，日本和歐洲在有半導體素材和製造專利技術具有優勢，美國擅長IC設計和行銷，台灣則是在半導體產業具有重要性，各方必須加強合作，使半導體供應鏈不會斷鏈，這在商業上有必要性，在經濟安全保障上也極為重要。
日本半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明以視訊影片致詞表示，半導體是推進數位化社會發展的根基，以日台結盟為起點，邀請具有共同價值的成員，建構穩健供應鏈，並在技術層面確保網路安全及技術自主，從設計到製造應由多家企業共同參與，分散經濟安全風險，才能確保全球產業穩定發展。
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