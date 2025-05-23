快訊

爆料排隊名店蛋黃酥有「蟑螂乾屍」！她遭告誹謗 檢不起訴

鄰居違規養狗叫不停！他「走廊放生2巨蛇」堵門回擊 驚動管委會

影／三峽重大車禍肇事余翁原定今3度手術 傳醫院連繫不上家屬

片山和之：日歐美台半導體加強合作 確保供應鏈不斷

中央社／ 台北23日電

全球半導體供應鏈夥伴論壇今天舉行，日本駐台代表片山和之表示，日本、歐洲、美國、台灣在半導體領域各自具有優勢，需要加強合作使半導體供應鏈不會斷鏈，這在商業上有必要性，也對經濟安全保障極為重要。

工業技術研究院舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」上午在台北國際會議中心舉行，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會、歐洲經貿辦事處、英國在台辦事處、荷蘭在台辦事處等多國在台機構派員與會。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）致詞表示，台灣無疑是歐盟的關鍵夥伴，歐洲晶片法案展現歐洲對於科技業的政策與願景，且更為清晰聚焦在韌性跟供應鏈安全，並與志同道合的國家建立夥伴關係，而台灣在半導體產業的關鍵角色，因此合作關係勢必要將台灣納入。

英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）致詞說，全球半導體供應鏈發展歷程，與台灣息息相關，英國將會和台灣持續合作，不論在政策、法規以及企業實務面上，進一步讓全球供應鏈多元發展。

片山和之表示，半導體是所有產業的基礎，日本人將半導體稱為「產業的大名」，從今以後的重要性會更加提升。台灣半導體生產能力位居全球第一，在全球供應鏈有重要位置，由於台積電在日本熊本設廠的契機，台灣半導體相關廠商也進駐熊本，而日本與台灣半導體合作不是單行道，因為日本企業陸續投資台灣，日台在半導體領域利用各自的優勢深化交流。

片山和之說明，日本和歐洲在有半導體素材和製造專利技術具有優勢，美國擅長IC設計和行銷，台灣則是在半導體產業具有重要性，各方必須加強合作，使半導體供應鏈不會斷鏈，這在商業上有必要性，在經濟安全保障上也極為重要。

日本半導體戰略推進議員聯合會名譽會長甘利明以視訊影片致詞表示，半導體是推進數位化社會發展的根基，以日台結盟為起點，邀請具有共同價值的成員，建構穩健供應鏈，並在技術層面確保網路安全及技術自主，從設計到製造應由多家企業共同參與，分散經濟安全風險，才能確保全球產業穩定發展。

日本台灣交流協會 半導體 供應鏈

延伸閱讀

賴清德：今年半導體成熟製程產量以中國最大 呼籲各國合作共同因應

準露營族群！日規Citroën Berlingo推出Black Edition特仕車

日本山手線故障首班車即停駛 速食店員道歉「同事趕不及上班」

台巴日歷史性交流盛會 巴總統：堅定不移支持台灣

相關新聞

台積電美國6座新廠快速推進 子公司致函美商務部全文來了

台積（2330）美國新廠三廠近期動土後續建設正快速推進整體6座新廠規畫，並無外傳喊卡，至於近期美國商務部BIS局對半導體...

半導體風雲／甩「去輝達化」隱憂 黃仁勳放大絕創轉捩點

AI風潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX台北電腦展，再度掀起旋風，今早離台。黃仁勳日前在演講時展示的最新科技成果—NVLink Fusion，掀起熱烈討論。在輝達風光的背後，許多人未注意到其實輝達悄悄面臨空前的隱憂—來自最大客戶的「去輝達化」行動，黃仁勳此舉堪稱放大絕出招應對，它代表的意義重大，甚至將影響整個科技產業的未來走向。

鴻華先進股東會／董座劉揚偉：五年內賺錢、Model C下半年賣到美國

鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉在致詞時表示，委託設計製造代工服務（CDMS）模式，繼發生在個人電腦（...

獨／林百里作東 黃仁勳等大咖再現「兆元宴」菜色曝光

代工大廠廣達（2382）創辦人暨董事長林百里為科技界知名的「美食家」，而他近日也邀請有「AI教父」之稱的輝達（NVIDI...

護國神山硬起來…台積電警告 晶片關稅影響設廠

Tom'sHardware網站報導，美國商務部針對半導體進口加徵關稅的計畫徵求公眾評論，已有數家科技公司在書面回應中表示...

台灣大虛擬資產交易所上線 100元就可買比特幣

富邦集團以金融、電信當後盾，搶進虛擬資產平台，台灣大旗下全資子公司富昇數位昨（22）日宣布「台灣大虛擬資產交易所（TWE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。