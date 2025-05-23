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精剛股東會／通過配發現金股利0.7元 鞏固主力業務接單

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛（1584）股東常會通過承認2024年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案。2024年公司營收穩定成長，核心業務獲利顯著提升，營業毛利與營業利益雙雙創下歷史新高。全年合併營收達28.8億元，較前一年增長4.79%，營業利益2.59億元，年增幅度接近五成；此外，每股稅後盈餘為1.57元，董事會決議每股將配發0.7元現金股利，已連續四年發放現金股息。

精剛在鎳基及鈦基合金的高階應用市場中穩居領導地位，隨著歐洲地區軍備需求升溫，以及美系客戶產品認證逐步完成，帶動公司在國防與航太領域的營收動能持續增溫；精剛過去以聚焦歐洲市場為主，目前正積極拓展美國及其他區域市場，強化全球布局以分散地緣政治風險。儘管國際貿易局勢日益複雜，面臨匯率波動與關稅政策不確定性等挑戰，精剛2025年第1季財務報表顯示，前期布局策略已開始顯現成效，展現營運穩健韌性。

精剛今年營運重點在於擴充產能與提升自主生產能力，強化產線建置，涵蓋精整、二次精煉、熱處理與檢驗能力等環節，加速提高高附加價值產品的接單比重與產品認證速度；此外，精剛將持續關注供應鏈調整、轉單效益以及關稅變化對營運的影響，以因應國際市場變局。在公司治理方面，精剛於最新公布的第11屆上櫃市場公司治理評鑑中，首次躋身上櫃公司治理評鑑前5%行列，為全台僅39家獲此肯定的上櫃公司之一；該項殊榮彰展現精剛在董事會治理、資訊揭露透明度、環境保護與社會責任實踐方面的努力和成就，展現在企業永續發展上的多元貢獻。

關稅

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