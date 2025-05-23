廣華股東會／通過配發每股現金股利0.75元
廣華-KY（1338）23日股東常會，由董事長余澤民主持，會中順利承認並通過113年度營業報告書與財務報告、決算表冊、盈餘分配案等各項討論議案，考量公司資本公積充沛且財務體質健全，113年全年度即便營運虧損，仍秉持採取現金配息政策，通過每股從保留盈餘配發現金股利0.75元，共計6,288萬元。
廣華-KY表示，中國政府開放疫情封控政策後，即便在中國央行持續降準及降息政策指引下，經濟環境增長並未達到預期中的幅度，因此導致內需市場疲軟、供需失衡的情形。
再加上國家新能源政策引導與支持之下，自主品牌車廠順勢崛起，逐步提升新能源車的市場滲透率的同時，也伴隨著市場價格內卷式下降，致使傳統日系及歐美系合資品牌市占份額正受到侵蝕，汽車新車銷售市場結構有明顯的轉變，廣華-KY近年致力於主動調整客群結構並積極轉型，時至113年包括賽力斯、長城、比亞迪等自主品牌熱銷車款的出貨品項進一步增加，且整體拉貨力道也逐步加大，推升了廣華-KY第四季營收繳出季增19.30％，廣華-KY在營收規模逐步放大，產品組合與生產效率優化下，挹注113年度的虧損較112年有顯著的收斂改善。
廣華指出，公司啟動新一波產能與技術轉型升級計畫，包括配合客戶進行全球生產基地佈局、自動化導入、先進表面處理技術開發，以及發光電裝內裝產品推廣，全面強化公司於汽車內飾件領域的全球競爭力。
在產能擴建方面，廣華-KY的旗艦東莞廣澤趁著一廠租約到期，預計將併同二廠於今年第三季至明年第一季陸續完成產線移轉至鄰近的新建溪頭廠，確保產線無縫接軌與產能穩定供應的同時也將完成廠區整合以有效降低管理成本。而墨西哥廣泰為因應即將滿載的產能以及隨著全球關稅影響下可能帶來的潛在訂單，產能擴充工作正如火如荼進行中。不僅如此，台灣廣華除已規劃膠膜印刷生產線外，也與韓國夥伴合資設立新廠，專為承接韓國現代集團等重要客戶業務。
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