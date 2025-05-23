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台日韓等對美國半導體關稅請求豁免 法人為後市按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台、日、韓等對美國半導體關稅提意見，請求豁免半導體關稅。國內法人機構表示，之前台積電（2330）傳出將調漲晶圓代工報價，由於美國建廠成本高，為支應龐大資本支出與維持合理毛利，調整定價策略勢在必行，雖近期美國新關稅政策，不利經濟成長，但持續看好台積電營運後市。

法人機構表示，美國聯邦公報4月公布，啟動為期21天的公眾評論期，這是川普援引1962年貿易擴張法第232條款，作為課徵所謂產業關稅的理由，以促進對國家安全至關重要的商品於國內生產。美國商務部半導體關稅232調查意見報告即將出爐，半導體關稅恐將上路，台、日、韓等已對美國半導體關稅提意見，請求豁免半導體關稅。

台積電子公司TSMC Arizona日前提交意見信予美國商務部，重申在美國建造大型晶圓廠計畫，提到為蘋果、AMD、輝達等美國科技巨頭提供先進製程支援，並與美國共同實現半導體產業創新與供應鏈韌性的願景。台積電強調赴美投資是為滿足美國長期科技領先與國家安全之需求。

加快在美國建立半導體製造業聚落的計畫，例如台積電亞利桑那廠，將是創造必要需求的關鍵，這會激勵進一步的供應鏈投資，以在美國本土生產半導體製造設備及原料。建議難以在美國本土製造的相關產品，應該豁免關稅。

台積電預期2025年半導體產業仍將維持雙位數成長，AI需求將持續推升先進製程與產能擴充。AI處理器營收預計2025年將再倍增，2024年~2029年年複合成長率接近45%，市場需求強勁。AI晶片出貨2021~2025年成長12倍，AI成為驅動半導體產業的最大動能。台積電維持預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍。

其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。北美客戶佔營收比重維持高檔，亞洲客戶需求也不錯，2024年亞太區客戶投片超過180萬片晶圓，涵蓋超過2,400項產品，貢獻約10%營收，超過300個新產品進入量產。

美國商務部 台積電 半導體

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