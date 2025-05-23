快訊

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2：0領先灰狼

睡醒驚見135公尺貨船「擱淺」自家花園 挪威男直呼：太不真實

川普干預學術 溫文儒雅的哈佛校長挺身打自由之戰

鴻華董座劉揚偉：歐日美車廠都在洽談訂單 將引進策略投資人

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海暨鴻華先進董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉在會後表示，歐洲、日本美國車廠的訂單都在洽談中，因為這是趨勢，同時，鴻華將辦理現金增資，一定會引進策略夥伴，至於台灣汽車進口關稅，只要是公平競爭的情況下，樂觀其成。

劉揚偉說，目前鴻華的合作夥伴有三個，第一個是納智捷，第二個美國夥伴，今年底會知道，第三個就是三菱汽車，這些夥伴正在陸續發生中。至於是否有更多傳統車廠訂單？他說，日本、歐洲、美國都有。是否與其他日本車廠合作？他強調，都在洽談中，因為趨勢是這樣，

至於是否布局中東零組件？他說，之前在中東已經有合作案，進行順利，電動車相關零組件都有可能會在那邊布局。

針對取消進口關稅看法？他說，只要是公平競爭，是健康的，就像對等關稅一樣，如果進來沒有關稅，到對方也要沒有關稅，在公平情況下，樂觀其成。

電動車零組件布局進度？他說，電池方面，電池芯（cell）已經在高雄量產，電機也進行好長一段時間，陸續用在巴士與小車上，電控方面已經出給Stellantis一段時間，持續擴大中。

針對鴻華辦理現增案？是否導入策略夥伴，例如車廠等？他說，一定會做的，引進策略夥伴，第一，要理念一致，第二，要有綜效。

是否與輝達在車用電子合作？他說，我們與輝達是在ADAS合作，下一個合作一定是機器人。

鴻華先進董事長劉揚偉。鴻華／提供
鴻華先進董事長劉揚偉。鴻華／提供
鴻華先進股東會。鴻華／提供
鴻華先進股東會。鴻華／提供

關稅 美國 日本

延伸閱讀

黃仁勳、劉揚偉…兩大咖吐槽 趣味橫生

黃仁勳回憶17歲用「超能力」吸引到太太 首度談RM手表：那是假新聞

黃仁勳驚喜站台！劉揚偉出考題：「Team台灣」對你有什麼意義？

全球打造日不落台灣科技園區 劉揚偉接電電公會理事長

相關新聞

台積電美國6座新廠快速推進 子公司致函美商務部全文來了

台積（2330）美國新廠三廠近期動土後續建設正快速推進整體6座新廠規畫，並無外傳喊卡，至於近期美國商務部BIS局對半導體...

鴻華先進股東會／董座劉揚偉：五年內賺錢、Model C下半年賣到美國

鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉在致詞時表示，委託設計製造代工服務（CDMS）模式，繼發生在個人電腦（...

半導體風雲／甩「去輝達化」隱憂 黃仁勳放大絕創轉捩點

AI風潮席捲全球，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加COMPUTEX台北電腦展，再度掀起旋風，今早離台。黃仁勳日前在演講時展示的最新科技成果—NVLink Fusion，掀起熱烈討論。在輝達風光的背後，許多人未注意到其實輝達悄悄面臨空前的隱憂—來自最大客戶的「去輝達化」行動，黃仁勳此舉堪稱放大絕出招應對，它代表的意義重大，甚至將影響整個科技產業的未來走向。

獨／林百里作東 黃仁勳等大咖再現「兆元宴」菜色曝光

代工大廠廣達（2382）創辦人暨董事長林百里為科技界知名的「美食家」，而他近日也邀請有「AI教父」之稱的輝達（NVIDI...

護國神山硬起來…台積電警告 晶片關稅影響設廠

Tom'sHardware網站報導，美國商務部針對半導體進口加徵關稅的計畫徵求公眾評論，已有數家科技公司在書面回應中表示...

台灣大虛擬資產交易所上線 100元就可買比特幣

富邦集團以金融、電信當後盾，搶進虛擬資產平台，台灣大旗下全資子公司富昇數位昨（22）日宣布「台灣大虛擬資產交易所（TWE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。