鴻華董座劉揚偉：歐日美車廠都在洽談訂單 將引進策略投資人

鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉在會後表示，歐洲、日本與美國車廠的訂單都在洽談中，因為這是趨勢，同時，鴻華將辦理現金增資，一定會引進策略夥伴，至於台灣汽車進口關稅，只要是公平競爭的情況下，樂觀其成。

劉揚偉說，目前鴻華的合作夥伴有三個，第一個是納智捷，第二個美國夥伴，今年底會知道，第三個就是三菱汽車，這些夥伴正在陸續發生中。至於是否有更多傳統車廠訂單？他說，日本、歐洲、美國都有。是否與其他日本車廠合作？他強調，都在洽談中，因為趨勢是這樣，

至於是否布局中東零組件？他說，之前在中東已經有合作案，進行順利，電動車相關零組件都有可能會在那邊布局。

針對取消進口關稅看法？他說，只要是公平競爭，是健康的，就像對等關稅一樣，如果進來沒有關稅，到對方也要沒有關稅，在公平情況下，樂觀其成。

電動車零組件布局進度？他說，電池方面，電池芯（cell）已經在高雄量產，電機也進行好長一段時間，陸續用在巴士與小車上，電控方面已經出給Stellantis一段時間，持續擴大中。

針對鴻華辦理現增案？是否導入策略夥伴，例如車廠等？他說，一定會做的，引進策略夥伴，第一，要理念一致，第二，要有綜效。