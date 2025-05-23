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震旦家具首發「裝配式裝修」 引領辦公空間永續轉型 攜手綠色夥伴共構未來辦公解方

聯合線上／ 何敏惠

震旦家具攜手大震設計，舉辦「重塑．辦公未來—創新解決方案暨新品交流會」。(右起: 震旦集團 創新中心總經理高曰菖、震旦集團總經理廖慶章、震旦家具/大震設計總經理游炎林、《數位轉型學院》院長詹文男、SGS TAIWAN管理與保證事業群營運總監何星翰)。 圖／震旦家具 提供
震旦家具攜手大震設計，舉辦「重塑．辦公未來—創新解決方案暨新品交流會」。(右起: 震旦集團 創新中心總經理高曰菖、震旦集團總經理廖慶章、震旦家具/大震設計總經理游炎林、《數位轉型學院》院長詹文男、SGS TAIWAN管理與保證事業群營運總監何星翰)。 圖／震旦家具 提供

震旦集團旗下震旦家具日前於展示中心舉辦「重塑．辦公未來—創新解決方案暨新品交流會」，首度發表導入循環設計理念的「裝配式裝修」模組系統，為企業提供兼具彈性與低碳排的空間升級方案，並提出「健康、高效、科技、永續」四大創新解方，協助企業因應綠色經濟與智慧辦公趨勢，實踐ESG轉型。

活動以「NEXt WORK」為主題，象徵「引領（Navigation）、演變（Evolution）、探索（eXploration）」三大精神，透過沉浸式場景展示未來辦公空間樣貌，呼應多元工作型態與永續發展需求。現場集結包括台達、達擎、英邦、艾笛森、叡亞環保等綠色科技夥伴，共同展示整合成果，涵蓋智慧控制、節能設備與環境優化技術。

震旦家具總經理游炎林表示，未來辦公空間需兼顧美學、機能與環境責任。透過模組化設計、數位科技與綠色材料的整合應用，震旦致力為企業打造高效率、低能耗的智慧空間，落實企業永續願景。

「科技辦公」展區整合智慧空間解決方案，打造智能畫會議空間，提升溝通效率與空間效能。 圖／震旦家具 提供
「科技辦公」展區整合智慧空間解決方案，打造智能畫會議空間，提升溝通效率與空間效能。 圖／震旦家具 提供

本次發表的「裝配式裝修」系統，導入可重複使用、可拆卸與可回收的設計思維，具備模組化、快速施工與靈活調整等優勢，能有效降低資源浪費與碳排放，顛覆傳統裝修流程，為企業創造具備永續與彈性的商辦解決方案。

四大整合方案 助攻未來辦公轉型
1. 健康辦公：呼應WELL健康建築標準，整合艾笛森「智慧節律照明」、叡亞「GE奈濾淨水」與空氣淨化設備，搭配升降桌與人體工學椅，從光線、空氣、聲學到姿勢全面優化，營造自然舒適的工作環境。展示中心亦於2022年取得WELL健康-安全評價。
2. 高效辦公：導入「Activa靈動辦公」概念，支援五大工作模式（專注、協作、學習、社交、放鬆），提供屏風工作站、PLANE協作桌、UP!升降桌與HALO靜音艙，打造健康且高效的彈性空間。
3. 科技辦公：整合達擎智慧空間解決方案，包括會議空間管理、智能環控、大尺寸觸控顯示器與台達USB快充插座，提升溝通效率與空間管理能力，建構自動化與數位化並行的智慧辦公環境。
4. 永續辦公：全面導入循環設計理念，選用FENIX®熱修復飾材、TOLI環保地毯等低碳建材，並將剩餘建材轉化為再生家具與永續藝術牆，實踐資源再利用與廢棄減量。

「健康辦公」展區方面呼應WELL 健康建築標準對光線、空氣與聲音的要求，提出整合式健康解方。 圖／震旦家具 提供
「健康辦公」展區方面呼應WELL 健康建築標準對光線、空氣與聲音的要求，提出整合式健康解方。 圖／震旦家具 提供

活動現場邀請《數位轉型學院》院長詹文男分享企業如何透過空間創新延伸數位轉型價值，打造未來競爭力；SGS管理與保證事業群營運總監何星翰則剖析全球ESG趨勢與綠色建築實踐，協助企業掌握永續發展節奏。

震旦家具深耕辦公空間整合多年，持續以創新設計協助企業打造吸引人才的幸福職場。未來將持續攜手大震設計與綠色夥伴，從設計、材料到系統整合，提供一站式ESG辦公解決方案，共創高效、人性與永續共融的工作新未來。

「高效辦公」展區導入震旦Activa 靈動辦公理念，打造健康、高效、創新且具靈活彈性的辦公空間。 圖／震旦家具 提供
「高效辦公」展區導入震旦Activa 靈動辦公理念，打造健康、高效、創新且具靈活彈性的辦公空間。 圖／震旦家具 提供

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