鴻華拚上市後5年獲利 劉揚偉：洽商其他車廠合作
鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天上午舉行股東會，董事長劉揚偉指出，目標在鴻華先進2023年11月上市後的5年開始獲利，除了與日本三菱汽車合作，鴻華先進也會與其他品牌車廠洽商合作契機。
劉揚偉在致詞指出，鴻華先進自2023年11月下旬上市以來已1年半，已開發出多項產品，其中n7電動車已銷售1萬多輛，對團隊是很大的肯定，此外，鴻華先進在5月初與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）宣布合作開發三菱品牌電動車，預估2026年第3季在大洋洲推出上市。
劉揚偉表示，鴻華先進目前還在投資階段，仍在虧損，不過他以美國亞馬遜（Amazon）上市後前幾年持續虧損為例指出，當時美國股東持續力挺亞馬遜，才有今日的亞馬遜茁壯，劉揚偉希望鴻華先進股東繼續支持鴻華先進。
劉揚偉宣示，鴻華先進目標上市後5年可望獲利，此外今年底到2026年初，在北美市場開始銷售ModelC車款，屆時在美國消費者可在市場採購到Model C車款。
他指出，鴻華先進除了與三菱汽車合作，未來其他品牌車廠也會是鴻華先進的合作機會。
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