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台積電致函美商務部 盼半導體關稅豁免加速美廠推進

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電美國新廠三廠照片。圖／公司提供
台積電美國新廠三廠照片。圖／公司提供

台積電（2330）美國亞利桑那子公司已在美國商務部半導體產業公眾意見調查中表達意見，強調台積電亞利桑那廠發展符合美國安全利益，並呼籲豁免半導體相關關稅。台積電美國新廠正推進中。

台積電22日證實美國子公司已提供相關意見。相關意見並已公布在美國商務部相關意見搜集網站上。

依據相關意見，台積電亞利桑那子公司5月初致函美國商務部產業安全局（BIS）提及，政府採取的任何措施，都不應損害美國政府的安全政策目標，其中包括台積電亞利桑那的先進半導體生產。

相關意見也指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益，而那些延誤、阻礙或破壞這些計畫的舉措則會削弱美國安全利益。

依據意見，台積電亞利桑那子公司指出，美國政府不要向美國境外製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施，也不要針對半導體的下游終端產品及半成品。另外台積電亞利桑那州生產計畫全面上線後，每月晶圓產能將超過10萬片。

美國商務部 台積電 半導體

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