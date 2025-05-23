鴻華先進股東會／董座劉揚偉：五年內賺錢、Model C下半年賣到美國
鴻華先進（2258）23日舉行股東會，董事長劉揚偉在致詞時表示，委託設計製造代工服務（CDMS）模式，繼發生在個人電腦（PC）產業與智慧手機產業之後，也將發生在電動車產業，鴻華繼拿下三菱汽車代工訂單之後，北美版Model C也將在年底至明年初賣到美國市場，鴻華先進非常具有未來性，可望在五年內賺錢。
劉揚偉說，鴻華在2023年11月上市，一年半來，該公司團隊開發出相關產品，尤其是目前上市的Model C賣了1萬多台，客戶反應相當不錯，對鴻華是很大肯定，之前宣布與三菱合作，明年第3季將在大洋洲看到，是非常重要的突破，也是重要的證明。
他說，鴻華採取CDMS經營模式，是會發生的，而且正在發生中，當初看到汽車製造業，從過去的汽油引擎，發展到現在的電池馬達車，會導致市場的競爭對手愈來愈多，這在不同產業也看到過，例如PC產業，就是市場競爭激烈，品牌聚焦在品牌經營，把設計製造外包出去，手機產業也發生同樣現象，因此，從引擎到電動車，也會陸續發生。
他說，很多引擎車公司，例如日產狀況險峻，歐洲車廠，美洲車廠，都是朝這個方向發生，使得CDMS會變成未來重要生意模式，也證明鴻華有能力，可以承接未來市場新的發展，目前鴻華還在投資階段，營收獲利都在虧損階段，亞馬遜在上市前10年15年一直虧錢，美國股東非常支持他，因為具有未來性，才有今天的亞馬遜。
他說，我們不會等到10年，15年，五年內開始賺到錢，今年底到明年初，鴻華在北美市場的車子開始賣，是Model C，車款會出口到美國，會在美國市場買得到，是重大代表意義，這個影響也非常大，都是剛開始，陸續會有其他車廠，將會是未來機會。
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