和碩 PRIIö 美容儀6月登新光三越 看童子賢品牌10年夢

和碩集團（4938）COMPUTEX武力展示多元ODM研發力，更宣告集團科技科技小家電品牌計畫啟動。機器狗「Simba」、40g的智慧AR眼鏡、醫美皮秒機、充電樁及車用光達、智慧機車安全帽，更受矚目是自有品牌PRIIö美容儀，6月將正式登上新光三越獨家販售，董事長童子賢多年前即有打造生活小家電品牌想法，集團品牌從隱形眼鏡通路到醫美，他認為台灣不該只是供應原料，更應該有經營具附加價值產品的決心。

和碩今年是首度參加COMPUTEX，新品百花齊放，和碩從2024年10月成立「新產品發展事業處」，拍板定案要開發工業用機器狗，迄今僅花8個月就已經開發第一代原型機Simba，能負重20~50公斤，自主移動，全身共有12個自由度（關節），採用NVIDIA Jetson平台控制器及行星減速機。

集團為減少單一產品線業績比重過高風險，定下五年轉型目標，如今正在加速推進。

由於機器狗的關節占整體成本上看3成，重要性高，共同執行長鄭光志尾牙即已透露未來關節研發會朝自有方向努力，目前Simba全身共有12個行星減速機關節，將與合作伙伴開發，由和碩設計對方生產方式自主化。

在機器狗行動力方面，由於定位是能在結構化環境（已知環境，如工廠中）執行任務，機器狗現正於數位孿生環境中接受訓練，另外，供應鏈也傳出和碩也有人形機器人計畫在進行中。

和碩董事長童子賢另一大計畫是揮軍生活小家電品牌，3月發表的美容儀以PRIIö自有品牌於4月開賣，這款產品以自有品牌銷售，而不是走和碩的主流業務型態ODM，就已經讓外界格外關注，和碩目前規劃單月產能5,000支，6月將登上新光三越平台獨家銷售，內部設計團隊期望對標日系品牌效能，建立本土品牌口碑。

該特別注意的不只是美容儀研發能力，該品牌PRIIö設定是「生活風格品牌」已擁有獨立官網，該品牌目前還有販售iPhone手機保護殼，後續不排除有更多商品推出，品牌成立於2023年，顯示和碩已為進軍生活品牌做準備多時。

童子賢指出，他十幾年前就有心願期望整合和碩集團的科技力，除了做硬梆梆的筆電手機還有衛星通訊產品，也能將科技應用在日常生活中，開發讓生活更便利的智慧小家電，以及跟醫學結合的隱形眼鏡。

他認為生活便利跟美容保養早已跟科技分不開，台灣早已具備將電子業的核心技術（晶片、IC、AI、軟硬體）導向生活應用的能力，而除美容儀，和碩也發表第一台自研醫美專用皮秒機，由於操作需專業醫生，機台也計畫申請美國FDA認證，內部正在做第二階段DVT設計驗證階段。

不論是跨入隱形眼鏡行業，還是和碩進軍醫美掛上自有品牌銷售，在電子五哥中都屬於少見策略，關鍵原因是童子賢是其中唯一最具品牌經營經驗者，除創立華碩（2357）品牌多年後，才分家成立和碩，集團中早已有許多具備20年以上品牌經驗的員工，他也長期熟悉誠品及文化領域。

他認為台灣在生化醫療的基礎材料設計、製造和出口上，很多年前就跟電子業的代工一樣，已經在為全世界的重要品牌提供服務，但過去台灣雖有能力，每年仍須進口數百億元龐大美妝美容保養品滿足內需，促使他反思是否改變此現況，由本土業者提供好的產品，進一步出口海外。

他舉例，台灣電子業多偏向做代工，多年其實在美容保養產業也長期供應基礎材料給歐美日客戶，對方再用10倍甚或50倍價格做成品賣出，同時台灣每年進口數百億隱形眼鏡及化妝品供應內需，鑑於台灣早就有材料供應相關基礎，只缺少進一步將產品跟技術結合起來，缺少了一點點企圖心跟決心。

他坦言，台灣向外出口也有一特質：偏向用「誠懇老實」的價錢賣材料，缺乏進一步將其經營成更有附加價值產品的決心。

童子賢指出，他十幾年前就期望除做3C產品外，能讓科技走入生活，開發很多智慧家電，整合台灣擅長的晶片、AI、軟體技術，讓台灣能有自己的在地品牌。

COMPUTEX上，和碩成軍不到一年的新產品發展事業處，共發表四項產品，包括智慧安全帽、充電樁、車用光達、機器狗。

智慧安全帽共有全罩、四分之三及半罩3款，內建行車記錄器、電池、通訊系統及防，和碩更開發獨家導航APP，可以語音指示前進路線，並內建防爆電池，透過安全帽上流水燈節奏快慢導引駕駛該左轉右轉，避免頻頻低頭看導航的危險。