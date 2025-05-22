獨家／林百里作東！黃仁勳等大咖再現「兆元宴」菜色曝光
代工大廠廣達（2382）創辦人暨董事長林百里為科技界知名的「美食家」，而他近日也邀請有「AI教父」之稱的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來到中山區頂級包廂海鮮餐廳「8號極品海鮮」用餐，現場包括台積電創辦人張忠謀夫婦、富邦金董事長蔡明興、廣達副董梁次震等大咖，也都一同現身齊聚。至於這場「兆元宴」大咖們到底吃什麼，也吸引了不少外界關注。對此，店家特地向《經濟日報》揭曉，當天實際端上桌的11道特色佳餚、瞬間讓眾人感到口水直流。
據悉，這家號稱市場最頂級的海鮮餐廳「8號極品」，成立於2005年，佔地大約一百八十坪，內部空間不小，不過由於餐廳當初創辦主要是瞄準企業家與追鮮族所需要的獨特與隱密性，因此內部僅規劃五間2~20人的專屬包廂，讓不想受打擾的客人，能夠擁有一個舒適獨立的用餐環境、也將海鮮餐廳的飲食文化提升至優雅精緻空間，讓不想受打擾的客人，能夠擁有一個舒適獨立的用餐環境。因此也吸引了許多科技界大老、或是外交部大老前來用餐，並成為包括林百里在內的多位科技大佬的心頭「愛店」。
根據「8號極品」透露，此次大佬聚餐共點了11道經典佳餚，包括2道冷盤「黃金醃蜆、冷筍沙拉」，以及特色料理「烤烏魚子拼鹹豬肉」，還有被視為該店招牌菜之一的「香酥脆皮雞」、「香酥鮮蝦卷」，另外，還有「台式佛跳牆」、「椒鹽蝦菇頭」，以及最新鮮的「煎野生鱸鰻」、「酸菜星斑湯」、「明蝦粉𢇁煲」，至於甜點則為大佬們準備了「杏仁茶配油條」，讓眾人大飽口福的同時，也能品嘗到店家的用心，隨著「兆元宴」的菜品正式揭曉，也讓外界感到羨慕不已。
事實上，這已經不是林百里第一次到「8號極品」用餐，過去他就曾多次把該店當作招待產業界友人的地點，而他此次也再度選擇來此宴請「老友」輝達創辦人黃仁勳，也看得出他對這位合作多年的夥伴的重視。對此，也有網友將幾位列席大咖的身價列出，其中，張忠謀與張淑芬夫婦總身價合計超過新台幣1357億元、黃仁勳身價達到美金1173億元（約合新台幣3.52兆元）、林百里2025年淨資產高達131億美元（約合新台幣3936.81億元）、富邦金董事長蔡明興70億美元2025年（約合新台幣2103.36億元）、而梁次震身價則達到14.5億美元（約合新台幣435.57億元），總金額竟高達新台幣4.3兆元，也讓這場「兆元宴」格外引發關注。
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