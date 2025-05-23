台灣大虛擬資產交易所上線 蔡明忠花十秒買進比特幣
富邦集團旗下台灣大（3045）虛擬資產交易所（TWEX）上線，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠特別透過影片，分享自己人生的第一次，只花十秒鐘就買進比特幣，歡迎大家「零錢入手，安心擁有，大可輕鬆投」。成為史上最強代言人。
蔡明忠及蔡明興兄弟名列台灣富豪榜中前五名，更是台灣金融、電信鉅子，對於虛擬資產態度備受關注。蔡明忠昨日人在海外，無法親自出席記者會，但透過錄製影片闡述自己心路歷程。
蔡明忠表示，今天是一個很重要的日子，對於台灣大千萬用戶是一個新世代的開始，經過兩年籌備，台灣大虛擬資產交易所上市，可以讓所有用戶在非常安全的環境下進行虛擬資產交易，我一直期待可以在一個安全的交易平台，做為人生第一次虛擬資產交易。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言