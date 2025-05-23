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台灣大虛擬資產交易所上線 蔡明忠花十秒買進比特幣

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

富邦集團旗下台灣大（3045）虛擬資產交易所（TWEX）上線，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠特別透過影片，分享自己人生的第一次，只花十秒鐘就買進比特幣，歡迎大家「零錢入手，安心擁有，大可輕鬆投」。成為史上最強代言人。

蔡明忠及蔡明興兄弟名列台灣富豪榜中前五名，更是台灣金融、電信鉅子，對於虛擬資產態度備受關注。蔡明忠昨日人在海外，無法親自出席記者會，但透過錄製影片闡述自己心路歷程。

蔡明忠表示，今天是一個很重要的日子，對於台灣大千萬用戶是一個新世代的開始，經過兩年籌備，台灣大虛擬資產交易所上市，可以讓所有用戶在非常安全的環境下進行虛擬資產交易，我一直期待可以在一個安全的交易平台，做為人生第一次虛擬資產交易。

蔡明忠 富邦 台灣大

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