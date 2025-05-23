打詐專法上路首例 數發部開罰 Meta 百萬元
數位發展部昨（22）日針對Meta經營的臉書平台，因兩案違反廣告實名制相關規定，分別開罰50萬元，合計100萬元罰鍰。這是打詐專法上路以來，數發部首次針對業者開罰。
對於數發部開罰，Meta發言人表示：「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。」至於是否繳罰鍰或提出相關訴願，Meta並未回應。
《詐欺犯罪危害防制條例》規定，網路廣告平台業者在其平台刊登或推播廣告時，應在廣告中揭露一定程度資訊，此次臉書違反規定的兩案，主因未依法揭露委託刊播者、出資者資訊。
數發部數產署平台經濟組長林青嶔指出，警政署5月1日將15則出資不明的廣告移交數發部，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢察署等單位共同檢視，確認有兩則廣告違反打詐專法，因此針對Meta經營的臉書平台開罰。
依規定，未依規定揭露委託刊播者、出資者資訊，可開罰20萬元以上、500萬元以下罰鍰，此次則對Meta每案各裁處50萬元，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。
林青嶔說明，臉書平台上，多數樣態都是一頁式詐騙廣告居多，且對於詐騙廣告裁罰一直都有在做，數發部至今已針對詐騙廣告下架處置累計11.8萬則，若加上警政單位先前累計的下架件數3萬多件，加總起來，打詐專法上路後，下架件數已超過15萬件。此次開罰重點在於Meta這兩起案件都沒有清楚揭露出廣告出資者訊息，違反打詐專法規定，經數發部會同相關部會，並找來Meta說明後，最終針對兩起案件裁罰各50萬元，共計100萬元罰鍰。
數發部強調，在訂定打詐專法及子法時，均多次與業者溝通。
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