亞馬遜執行長賈西：消費者支出未明顯緊縮

談及川普政府關稅議題，亞馬遜執行長賈西21日在線上股東會上表示，目前尚未觀察到消費者支出出現明顯緊縮，即使關稅影響逐漸擴大，亞馬遜平台上的產品平均售價，也未出現明顯上漲。

亞馬遜5月初在財報會議上表示，本季業績可能受到多重因素的重大影響，包括關稅與貿易政策、匯率波動和經濟衰退的隱憂。

賈西指出，亞馬遜正在密切關注市場變化，並持續致力於維持商品價格的穩定，先前已提前啟動「策略性備貨」，以確保庫存穩定。

他並強調，亞馬遜始終專注於為消費者提供具競爭力的價格，並降低潛在成本上漲對顧客的影響。

賈西也提到，平台上第三方賣家目前約占商品銷售總量的六成，雖然部分賣家開始調漲某些商品價格，但也有賣家選擇維持原價。他認為，亞馬遜平台規模龐大，且具備多樣性，讓消費者在價格與商品選擇上，都能保有優勢。