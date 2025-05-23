快訊

鮑爾安了！美最高法院裁決：Fed成員受特別保護 川普不得任意撤換

非核家園首周 供電吃緊找燃煤發電救急

亞馬遜執行長賈西：消費者支出未明顯緊縮

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

談及川普政府關稅議題，亞馬遜執行長賈西21日在線上股東會上表示，目前尚未觀察到消費者支出出現明顯緊縮，即使關稅影響逐漸擴大，亞馬遜平台上的產品平均售價，也未出現明顯上漲。

亞馬遜5月初在財報會議上表示，本季業績可能受到多重因素的重大影響，包括關稅與貿易政策、匯率波動和經濟衰退的隱憂。

賈西指出，亞馬遜正在密切關注市場變化，並持續致力於維持商品價格的穩定，先前已提前啟動「策略性備貨」，以確保庫存穩定。

他並強調，亞馬遜始終專注於為消費者提供具競爭力的價格，並降低潛在成本上漲對顧客的影響。

賈西也提到，平台上第三方賣家目前約占商品銷售總量的六成，雖然部分賣家開始調漲某些商品價格，但也有賣家選擇維持原價。他認為，亞馬遜平台規模龐大，且具備多樣性，讓消費者在價格與商品選擇上，都能保有優勢。

關稅 消費 亞馬遜

延伸閱讀

川普「又大又美」法案眾院過關 未來10年美國債恐增72兆

川普「大又美」減稅案眾院過關 內容、影響一次看

樂於令人難堪？川普二度突襲外賓 外媒籲各國領袖：訪問白宮三思

00909搭上比特幣行情、1個月飆漲20%！專家看好：川普扶持幣圈是大利多

相關新聞

護國神山硬起來…台積電警告 晶片關稅影響設廠

Tom'sHardware網站報導，美國商務部針對半導體進口加徵關稅的計畫徵求公眾評論，已有數家科技公司在書面回應中表示...

OpenAI大併購 照亮鴻海…打造品質前所未有的消費性硬體產品

OpenAI宣布，以近65億美元（約新台幣1,950億元）全股票交易方式，收購由前蘋果設計總監艾夫共同創辦的AI裝置新創...

網路廣告未實名制 數發部首開罰臉書100萬元

網路詐騙廣告層出不窮，數位發展部昨表示，Meta旗下的臉書（Facebook）平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播...

獨／林百里作東 黃仁勳等大咖再現「兆元宴」菜色曝光

代工大廠廣達（2382）創辦人暨董事長林百里為科技界知名的「美食家」，而他近日也邀請有「AI教父」之稱的輝達（NVIDI...

台灣大虛擬資產交易所上線 100元就可買比特幣

富邦集團以金融、電信當後盾，搶進虛擬資產平台，台灣大旗下全資子公司富昇數位昨（22）日宣布「台灣大虛擬資產交易所（TWE...

台灣大虛擬資產交易所上線 蔡明忠花十秒買進比特幣

富邦集團旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）上線，富邦集團暨台灣大董事長蔡明忠特別透過影片，分享自己人生的第一次，只花十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。