亞馬遜：AI 是非比尋常機會 執行長賈西強調資本支出沒放緩

亞馬遜執行長賈西21日在年度線上股東大會上表示，亞馬遜內部擁有近十種不同的AI應用案例，當前的生成式AI環境代表著「非比尋常的機會」，「幾乎每一種顧客體驗都將透過AI重新定義」。

亞馬遜看旺AI驅動的潛在商機，強調資本支出並未放緩，等同為今年加碼至1,000億美元的資本支出，向市場信心喊話，同步點燃AI伺服器需求，助攻廣達（2382）、緯穎（6669）及英業達（2356）等亞馬遜AI伺服器協力廠。

外媒《財星》（Fortune）報導，在亞馬遜線上股東會中，有股東問及亞馬遜是否正放緩AI投資，賈西列舉內部擁有近十種不同的AI具體應用案例，否認將放緩相關資本支出。

賈西點出生成式AI的兩大應用領域為「降低成本與提升生產力」及「提供全新的客戶體驗」。在降低成本與提升生產力方面，他指出，公司核心的客服聊天機器人，已透過生成式AI重新打造，還有幫助賣家更快建立新商品頁面的生成式AI工具，及幫助亞馬遜更準確預測庫存需求的AI應用。

在提供全新的客戶體驗領域中，賈西也向股東們介紹一系列新品，包括購物助理Rufus、新一代語音助理Alexa Plus；他也提到，亞馬遜購物App上以AI驅動商品評論摘要，及亞馬遜旗下雲端服務AWS客戶的AI相關產品，如Nova基礎模型和Trainium AI晶片。

賈西說，相信幾乎每一種顧客體驗都將透過AI被重新定義，他並認為，長期而言，能有耐心地見證這場轉型的股東，「最終將會對結果非常滿意」。

亞馬遜電商部門雖蒙受川普關稅政策陰影，但雲端服務部門正加速建構AI優先的生態系統，今年資本支出將由去年的780億美元，大增至超過1,000億美元，居北美四大雲端服務供應商（CSP）之冠。光是首季資本支出就投入243億美元，較去年同期的139億美元大增。

亞馬遜正加速部署輝達的GPU晶片與自家研發的Trainium2晶片。賈西先前表示，第三方與亞馬遜自研晶片的晶片供應和電力容量問題，正限制其新資料中心擴張的能力，預期產能受限情況將在下半年緩解。

亞馬遜AI伺服器協力廠包括廣達、緯穎及英業達，合作關係緊密。亞馬遜AWS日前在台北舉辦創新戰略發布會，包括廣達副董事長梁次震、緯穎董事長洪麗寗、英業達總經理蔡枝安等協力廠，都現身站台力挺。

緯穎為亞馬遜ASIC伺服器主要供應商，為Inferentia及Trainium平台獨家機櫃組裝廠，其中Tranium2 AI伺服器機櫃今年初已正式放量出貨，預期將為驅動緯穎2025年營運向上的主要成長動能。



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