虛實整合時代來臨 台廠樂

AI跨界虛實整合時代來臨，不僅OpenAI要打造全新AI硬體裝置，輝達執行長黃仁勳也力推實體AI，並認為實體AI以機器人潛力最大，連Google也重返智慧眼鏡市場，把AI助理放進智慧眼鏡，再到筆電、iPhone等消費性電子產品，等於所有硬體裝置都將導入AI。

業界分析，台灣擅長硬體製造，隨著AI從軟體發展至終端裝置，有了AI功能加持，相關硬體商機龐大，為台廠未來業績掛保證。

黃仁勳認為，AI產業發展已經從生成式AI進入邁入「代理AI」（Agentic AI）的時代，所謂的代理AI，就是由AI來幫助執行任務。

黃仁勳分析，要怎麼協助人們執行任務？就是透過「實體AI」（Physical AI），實體AI則以人形機器人最具代表性。

這樣的趨勢意味AI產業的發展過去是在雲端，而雲端就是在網路上，就是在AI伺服器上面，進入實體AI的時代，AI將從雲端走向地端，地端的產品目前主要是筆電與智慧手機。

至於實體AI的商機，黃仁勳最看好人形機器人，Google與Meta則是推出智慧眼鏡搶市。

業界認為，雲端產業大咖將「從雲端走向人間」，他們已經不再滿足於筆電與智慧手機，而是要親自進軍AI硬體裝置市場，企圖透過AI來顛覆現有的硬體產品，打造出虛實整合，以AI為導向的硬體裝置。

對台廠而言，後續隨著AI終端裝置百花齊放，營運更值得期待。