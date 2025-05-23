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OpenAI大併購 照亮鴻海…打造品質前所未有的消費性硬體產品

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／綜合報導
OpenAI宣布，以近65億美元（約新台幣1,950億元）全股票交易方式，收購由前蘋果設計總監艾夫共同創辦的AI裝置新創公司io。路透
OpenAI宣布，以近65億美元（約新台幣1,950億元）全股票交易方式，收購由前蘋果設計總監艾夫共同創辦的AI裝置新創公司io。路透

OpenAI宣布，以近65億美元（約新台幣1,950億元）全股票交易方式，收購由前蘋果設計總監艾夫共同創辦的AI裝置新創公司io，攜手打造一系列硬體裝置，首批產品預計明年亮相。OpenAI執行長奧特曼高喊：「要打造一款品質前所未有的消費性硬體產品。」

這是OpenAI歷來最大併購案。法人認為，OpenAI與io強強聯手，讓OpenAI從AI軟體應用服務，跨足硬體製造，後續勢必帶來龐大產品代工大商機。鴻海（2317）與蘋果、OpenAI及其母公司微軟合作多年，奪單呼聲高，為後續營運再添動能。

業界分析，鴻海是OpenAI的AI伺服器主力供應商，並聯合開發第一代的AI伺服器；此外，鴻海也是蘋果最大組裝夥伴，從一開始就協助蘋果開發iPhone，以及接下來的許多先進產品，在先進硬體裝置領域，尤其是最新的AI硬體產品，鴻海一向是走在時代前端。

OpenAI收購io全數股權
OpenAI收購io全數股權

綜合外媒報導，併購完成後，將為OpenAI帶來一個專門開發AI裝置的事業部門，也意味OpenAI獲得艾夫與其他參與iPhone等標誌性產品開發的蘋果前設計師們支持。

艾夫與奧特曼一同受訪時表示，「我愈來愈覺得，我在過去30年裡學到的一切，帶我來到此時此地」，「這是一種關係、一種合作方式，我認為它會產生愈來愈多的產品」。

奧特曼說，OpenAI將打造一款品質前所未有的消費性硬體產品。他表示，就人類能力而言，AI帶來巨大躍進，需要全新運算形態，才能發揮最大潛力。

彭博報導，對艾夫這位出生於英國的設計師來說，此舉代表高調回歸他參與開創的消費科技行業。他與蘋果創辦人賈伯斯一起塑造現代智慧手機的外觀和體驗，還有iPod、iPad和Apple Watch。

艾夫2019年離開蘋果時，蘋果執行長庫克曾提出雙方保持合作的想法，但之後並沒有合作產品問世。如今，這位知名設計師與奧特曼展開新合作，而且艾夫還稱奧特曼為「罕見的有遠見者」。

曾被已故蘋果創辦人賈伯斯稱為「精神搭檔」的艾夫現在投身於競爭對手的科技產品設計。彭博認為，這對蘋果來說可能是不祥之兆，尤其蘋果當前已在AI領域舉步維艱。

儘管如此，艾夫和奧特曼並不認為iPhone會很快消失。奧特曼說，「就像智慧手機沒有讓筆電消失一樣，我認為我們的首款產品也不會讓智慧手機消失，」他強調，兩人合作首推的產品，「會是一種全新的東西」。

蘋果 智慧手機 AI

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