致函美商務部 台積電籲美勿對晶片徵稅

Tom'sHardware網站報導，美國商務部針對半導體進口加徵關稅的計畫徵求公眾評論，已有數家科技公司在書面回應中表示抗議。根據PC Mag，台積電的回應是其中措詞較強烈者，示警若對進口晶片課徵關稅，將使台積電客戶的電子產品需求顯著降低，進而導致營收陡降，影響台積電在亞利桑那州規模一六五○億美元投資計畫的時程。

報導指出，台積電在致函美國商務部工業暨安全局（ＢＩＳ）時寫道：「本公司頂尖美國客戶的市場需求降低，可能降低他們對台積電製造產能與在岸服務的需求。需求縮減，可能製造不確定性，讓亞利桑那晶圓廠的興建和運轉時程不確定。也可能破壞台積電及時執行雄心勃勃亞歷桑那計畫的財務能力。」

台積電信末指出，「容我們籲請美國政府避免加徵關稅，或對美國境外製造半導體採取其他限制性措施」。