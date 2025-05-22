網路廣告未實名制 數發部首開罰臉書100萬元

網路詐騙廣告層出不窮，數位發展部昨表示，Meta旗下的臉書（Facebook）平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊，有兩則廣告資訊揭露不完全，每案各裁處罰鍰五十萬元、共計一百萬元，並要求Meta限期改正，這也是打詐專法上路以來首次開罰業者。

Meta發言人表示，「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。我們將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙」。不過，Meta並未回應是否繳交罰鍰或提出訴願。

詐騙是民怨之首，全民都希望政府加強監管社群平台，打詐四法通過之後，授予數發部強而有力的監管工具。內政部警政署一六五打詐儀表板顯示，光是四月，詐騙案財損就高達七十六億元，受理的詐騙案件數高達一萬五千多起，按照類別來看，「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假買家假賣家詐騙」、「假交友詐騙（投資詐財）」、「假交友詐騙（徵婚詐財）」是詐騙案件最高的五個類別。

若再從社群平台分析，數發部「網路詐騙通報查詢網」數據顯示，在四大社群平台之中，Meta上面的詐騙訊息最多，占比高達九成。數發部觀察，詐騙集團也會跟隨時事，而有不同的詐騙訊息，根據「網路詐騙通報查詢網」最新一周統計，詐騙高風險關鍵字與「外匯」相關，例如黃金期、上下車、資金等，研判這些關鍵字應與近期美國「關稅戰」議題相關。

而數發部此次開鍘的兩案，一案是由內政部警政署移交，另外一案則是數發部查核時所發現。數發部指出，Meta刊登的兩個網路廣告未落實實名制，違反「詐欺犯罪危害防制條例」，每案各予以裁處五十萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

數發部數產署平台經濟組長林青嶔說，這次開罰主要是因Facebook並未完整揭露訊息，重點是這兩起案件都沒有清楚揭露出廣告出資者訊息，因此才會依照詐防條例第卅一條第一項第二款，若違法可處以廿萬元以上五百萬元以下罰鍰；經過數發部會同相關部會，且也找來Meta說明過後，最終開罰兩案各五十萬元。

數發部指出，訂定「詐防條例」及子法時均多次與業者溝通，業者也表示願意配合「詐防條例」規範，且已落實法遵義務，但仍發現有具體違反法規情事，因此依法裁處。

未來數發部也會督促業者恪遵法規，並與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制。