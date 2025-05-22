佳世達攜手標普全球 推動供應鏈永續評估

中央社／ 台北22日電

液晶顯示器廠佳世達今天宣布，與標普全球（S&P Global）合作，導入企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）永續評估工具至供應鏈管理體系中，成為全亞洲第1間與標普全球合作，積極推動供應鏈接軌全球永續標準的企業。

佳世達董事長陳其宏表示，儘管佳世達自身製造階段碳排僅占整體1%，但高達99%的碳足跡源自供應鏈，只有與供應商攜手共進，才能真正實現百倍的永續影響力。

陳其宏說，標普全球所開發的CSA評估已廣泛應用於全球9成市值的上市公司，是全球在ESG項目3個構面最具公信力和系統性的評估工具，多數國際客戶也每年參與CSA評估，是整體價值鏈共通的永續語言。

佳世達表示，將持續強化供應鏈ESG（環境保護、社會責任、公司治理）體質，擴大永續影響力，並推廣更多低碳產品。

佳世達積極實踐永續經營，訂定2030年供應鏈減碳30%、2040年100%使用再生能源、2050年淨零排放目標，此次與標普全球合作，將有助於達成2030年供應鏈減碳30%重大里程碑。

陳其宏 標普 佳世達

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