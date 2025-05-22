美國半導體關稅 台積電證實美國子公司提供回應意見
美國半導體關稅各界關注，台灣已根據美國232條款送出意見書。台積電今天證實，由亞利桑那子公司提供回應意見，至於相關細節並不評論。
美國依據「美國貿易擴張法」第232條款發起半導體產業調查，範圍涵蓋晶片、半導體製造設備零件、下游衍生產品等，關稅細節尚未出爐，台灣、日本和韓國等半導體高度發展國家皆繃緊神經。
據外媒報導，包括台灣、日本和韓國都已對美國半導體關稅措施提出意見，台積電亞利桑那子公司也致函美國商務部工業暨安全局（BIS），強調美國政府採取的措施不應損害安全政策目標，其中包括台積電亞利桑那的先進半導體生產。
報導指出，台積電強調，對半導體設備徵收關稅，將使成本上升，可能會延誤進度，並建議美國政府不要對美國境外製造的半導體徵收關稅。
台積電今天向中央社記者證實，由亞利桑那子公司針對美國232條調查提供反饋，至於相關細節並不評論。
台積電決定在美國亞利桑那州投資1650億美元，將建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，其中，第1座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米。
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