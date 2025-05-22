全台首座5G高爾夫球場秀MR技術 帛琉總統惠恕仁參訪
台數科今天表示，帛琉共和國總統惠恕仁日前率領一行人參訪全台首座5G智慧球場霧峰高爾夫球場，體驗台灣綠色休閒產業的創新應用，球場也支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。
台灣數位光訊科技（台數科）今天發布新聞稿，台數科集團董事長廖紫岑表示，先前曾與外交部長林佳龍跟多名企業負責人前往帛琉訪問，這次再度跟帛琉政府代表團會晤，除了見證科技與生態的結合成果，更加深彼此在觀光休閒及永續發展上的交流與合作意願。
霧峰高爾夫球場為台數科集團關係企業、賽那美休閒集團旗下的事業體。台數科表示，球場依照原有地勢闢建，球道起伏彎曲，富有挑戰性。
台數科集團營運長鄭詠心分享，霧峰高爾夫球場是台灣首座通過奧杜邦環境友善認證的球場，場內動植物生態豐富，近年更建置5G專網環境，打造全台首座5G智慧球場，支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。
惠恕仁一行人不僅體驗擊球，更親自在球場種下光蠟樹，象徵兩國友誼與永續共榮的精神，球場也展示最新無人機巡檢及智慧剪草機的運作，令帛琉政府代表團感到驚豔。
惠恕仁表示，此行最大目的就是來台灣學習並找到合作方式，台灣如此重視生態，且已導入無人機及智慧剪草機管理環境，令人印象深刻；帛琉浮潛活動相當盛行，希望能運用台灣技術，以不傷害海洋生態的方式規劃高爾夫球場，進一步拓展帛琉的旅遊市場。
廖紫岑表示，此次交流不僅強化台帛雙邊友誼，帛琉政府對台灣在智慧球場建設方面的技術成果表示高度肯定，台數科集團也願意協助帛琉打造智慧高爾夫球場的可能性，促進台帛觀光與永續產業升級。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言