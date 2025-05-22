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全台首座5G高爾夫球場秀MR技術 帛琉總統惠恕仁參訪

中央社／ 台北22日電

台數科今天表示，帛琉共和國總統惠恕仁日前率領一行人參訪全台首座5G智慧球場霧峰高爾夫球場，體驗台灣綠色休閒產業的創新應用，球場也支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。

台灣數位光訊科技（台數科）今天發布新聞稿，台數科集團董事長廖紫岑表示，先前曾與外交部長林佳龍跟多名企業負責人前往帛琉訪問，這次再度跟帛琉政府代表團會晤，除了見證科技與生態的結合成果，更加深彼此在觀光休閒及永續發展上的交流與合作意願。

霧峰高爾夫球場為台數科集團關係企業、賽那美休閒集團旗下的事業體。台數科表示，球場依照原有地勢闢建，球道起伏彎曲，富有挑戰性。

台數科集團營運長鄭詠心分享，霧峰高爾夫球場是台灣首座通過奧杜邦環境友善認證的球場，場內動植物生態豐富，近年更建置5G專網環境，打造全台首座5G智慧球場，支援混合實境（MR）技術，提供球友數據化的擊球輔助。

惠恕仁一行人不僅體驗擊球，更親自在球場種下光蠟樹，象徵兩國友誼與永續共榮的精神，球場也展示最新無人機巡檢及智慧剪草機的運作，令帛琉政府代表團感到驚豔。

惠恕仁表示，此行最大目的就是來台灣學習並找到合作方式，台灣如此重視生態，且已導入無人機及智慧剪草機管理環境，令人印象深刻；帛琉浮潛活動相當盛行，希望能運用台灣技術，以不傷害海洋生態的方式規劃高爾夫球場，進一步拓展帛琉的旅遊市場。

廖紫岑表示，此次交流不僅強化台帛雙邊友誼，帛琉政府對台灣在智慧球場建設方面的技術成果表示高度肯定，台數科集團也願意協助帛琉打造智慧高爾夫球場的可能性，促進台帛觀光與永續產業升級。

高爾夫 帛琉 台數科

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