TIH突襲可成！金管會查陸資 董事資格卻成灰區

可成（2474）將在27日改選董事，金管會至今卻尚未釐清，也想搶董事席次的TIH外資是否為陸資，替可成改選投下變數。證期局副局長高晶萍22日說，即使事後證實TIH是陸資，但是否影響TIH已合法提名且當選的自然人董事，仍需與經濟部討論。

高晶萍直言，此案是「史無前例」。當初大同陸資案沒有提名董事，被查獲是陸資後就出脫持股，但TIH可成案關鍵是，TIH已提名董事，需去釐清，當TIH遭證實是陸資、被停止股東權利時，是否會影響董事。

依《兩岸人民關係條例》93-1條，禁止陸資投資上市櫃公司，違規者，是停止其股東權利，但並未直接涉及董事資格問題。一旦TIH被查獲是陸資失去股東權利，是否等同提名且當選董事也喪失資格？

高晶萍說，若TIH是提名法人董事代表，例如提名自己，法律關係比較明確。但TIH既符合小股東提案權，提名也合法，加上他提名是4個獨立自然人，「這獨立自然人不等同代表是外資」。

當4個自然人經由股東大會，被股東選上了，後端卻又判斷TIH是陸資，當要停止TIH股東權利，是否影響到其提名的自然人董事？這董事等同於行使股東權利嗎？都需要做釐清。

外界質疑，金管會一旦認定TIH已喪失股東權，而其提名的董事仍在職，是否形成「陸資間接參與董事會」的法律風險？高晶萍說，任何判斷都要審慎，影響外資、公司和投資人，金管會每一步都要非常清楚去釐清相關的法律關係。