台灣大虛擬資產交易所上線 100元就可買比特幣

富邦集團以金融、電信當後盾，搶進虛擬資產平台，台灣大（3045）旗下全資子公司富昇數位昨（22）日宣布「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」正式上線，100元即可購買比特幣。

富邦集團董事長蔡明忠指出，富邦集團擁有金控、電信與電商完整體系，可望在數位資產應用場景上展現高度綜效，更是集團跨足Web3的重要里程碑。

台灣大虛擬資產交易所（TWEX）選在5月22日「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）這天上線，是全台首家由大型企業集團投資營運的虛擬資產交易所。比特幣昨日破11萬美元，創下歷史新高，這讓台灣大總經理暨富昇數位董事長林之晨笑稱，這是歡慶TWEX上線。

蔡明忠認為，全球虛擬資產正邁入制度化與規範化階段，未來將與傳統金融體系更加緊密整合，Web3時代來臨，台灣已有許多生態社群成形，而AI與區塊鏈產業蓬勃發展，全球虛擬資產市值已突破3.1兆美元，過去自己長期關注虛擬資產發展，終於在富邦集團打造平台上踏出第一步（買人生第一顆比特幣）。

林之晨自2013年就買進人生第一枚比特幣，更見證虛擬資產即將改變人類金融社會的歷程，林之晨期盼，台灣成為虛擬資產發展重鎮，更看好比特幣等虛擬資產未來發展。

他認為，美國政府及機構投資人對虛擬資產抱持開放態度，比特幣更被比擬為數位黃金，占全球一成的價值儲存，未來一枚比特幣可能有100萬美元以上的潛力。不過，林之晨笑著強調，自己不具投信、投顧資格，以上是個人淺見，個人過去績效，不代表未來表現。

林之晨觀察，沒有安全及可信賴的交易平台是多數人尚未加入虛擬資產市場的關鍵，目前台灣僅5%人口參與虛擬資產，仍有95%的市場潛力，且每年成長一成，透過TWEX上線，建構安全、可信賴的交易環境，促進產業加速成長。

林之晨強調，未來要與產業共好，以長期、健康、永續的態度，拿下「一定」的市占率。



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