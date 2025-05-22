國科會攜手國際創新 台北國際電腦展InnoVEX亮相
台灣致力挖掘吸引全球的IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才，由國科會自2024年主辦的IC Taiwan Grand Challenge，今天在台北國際電腦展聯合舉辦的亞洲最具代表性創新科技平台InnoVEX舉辦技術發表會，由7家橫跨法國、瑞典、新加坡、英國及台灣的國際新創團隊登場。
台北市電腦公會表示，此次發表會由7家跨國團隊，逾百位產業界、投資人等面對面交流，氣氛熱絡，充分展現跨國創新能量。
此次IC Taiwan Grand Challenge在台北國際電腦展（COMPUTEX）、InnoVEX設有主題專館，開幕首日行政院長卓榮泰更蒞館參觀團隊攤位。
7家新創團隊分別是法國WISE-INTEGRATION的氮化鎵電源元件技術、瑞典NSS Water奈米級純水處理方案、新加坡JMEM TEK的後量子時代資安防護、新加坡TurboNext.ai的大語言模型基礎架構、英國GenenetTechnology的AI與量子驅動器官晶片、英國QuinAsTechnology的量子驅動通用記憶體、台灣VoltrawareSemiconductor的城市連結中距無線充電方案。
國科會表示，ICTGC競賽至今辦理共2梯次，選出10隊國內外新創及學研團隊獲獎，獲選新創已有2家進駐南港IC育成中心，來自美國的新創公司GalaVerse在國科會的促成下，完成與國內外大廠對接合作；在資金媒合面向，獲得IC設計大廠種子輪投資，反映市場對新創技術應用前景的高度肯定。
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