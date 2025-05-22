達發股東會／報喜！光通訊新品有望明年量產

聯發科（2454）旗下達發（6526）於22日召開股東會，該公司在光通訊方面布局有成，董事長謝清江表示，其光通訊模組PAM4-DSP單通道100G傳輸速率的晶片，預計將於明年量產。法人預期，在多條產品線都將成長的情況下，該公司今年營收表現持續看增，有望再創歷史新高。

達發主要有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，光通訊應用則是新布局。

在光通訊產品方面，謝清江說，達發已量產AI相關產品光通訊模組PAM4-DSP晶片，供給單通道50G 傳輸速率，透過8通道串聯，支援最高速400G光模組產品，並供貨給美國雲端服務供應商。至於100G傳輸速率的產品，還在驗證當中，預計明年量產。

達發今日於股東會全面改選董事，會後並選出由謝清江續任董座。