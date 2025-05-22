鴻海攜手臺大推動「永續生態 里山學堂」 投2千萬研究自然碳匯

響應5月22日國際生物多樣性日並在邁向 2050 淨零碳排的願景下， 全球最大的科技製造平台服務公司—鴻海（2317） 與國立臺灣大學及台慶科技教育發展基金會共同宣布，攜手推動「永續生態 里山學堂」計畫。鴻海預計投入新台幣兩千萬元，結合產學研資源，於公司總部大漢溪流域上游水源地，打造融合在地社區與企業 ESG 實踐的永續示範場域。

鴻海繼 2023 年宣布 「永續海洋 循環資源」專案，以海洋生態為目標，致力於海洋保育及環境教育推廣後，今年針對陸地生態系永續，再啟動 「永續生態 里山學堂」 計畫，將自然碳匯、生物多樣性、永續教育的範圍，從海洋延伸到陸地。

此專案以「自然土壤碳匯」、「生物多樣性保育」、「永續教育基地」為三大主軸，將投入「自然土壤碳匯」前瞻性研究，導入生物炭與生質堆肥等自然為本技術，開發具在地適應性的土壤碳匯改良劑，實踐農業與環境共生的負碳方案。同時，將在桃園龍潭進行長期調查與物種復育，並清除入侵種、建立生物多樣性步道，提升在地生態系韌性。

最後，將規劃環境教育基地，促進社區與下一代對永續議題的深度參與與實踐。

鴻海科技集團環保長洪榮聰指出：「身為全球電子製造業的領航者，鴻海積極投入減碳行動，從供應鏈管理到土地資源善用，助力社會投入自然碳匯研究。這是由優化科技製造走向負碳創新的重要轉型，實現自己的碳，自己種的理念。同時，藉由『里山學堂』永續教育基地，將鴻海的 ESG 核心價值落實於員工與社區的日常學習，並結合親子參與活動，深化員工與眷屬對生態保育的認同。鴻海將持續與產學研各界攜手，為台灣的永續未來投入更多資源與行動。」

本計畫總主持人國立臺灣大學環境工程學研究所名譽教授蔣本基表示：「永續不能只是口號，需要科學佐證與在地實踐。我們結合臺灣大學各教授的專業學術，開展自然友善新技術，更重要的是，建置『里山學堂』環境教育基地，讓研究成果走入社區與學校。我們將整合碳匯研究與生態資料，設計出兼具教育性與體驗性的生物多樣性步道，使環境教育可以融入每個人都能參與的日常生活場景。」

針對自然碳匯的技術推進，子計畫召集人、臺大農化系特聘教授兼系主任許正一補充：「我們將結合生物炭與堆肥等自然為本的素材，發展出具備實際成效的土壤增匯技術，進一步建立碳匯改良劑， 並開發土壤碳匯改良劑的即時監測技術 ， 驗證自然碳匯的實效，為農業與環境雙贏鋪路。」

生物多樣性的復育亦是本計畫關鍵一環。臺灣大學生態學與演化生物學研究所李培芬教授指出：「這項計畫不僅是基礎調查，更是復育與共生的開始。我們將進行長期的生態資料建置，針對瀕危物種復育、入侵種清除以及生態指標分析，建構讓大眾認識自然、理解棲地保育價值的開放式教室。」

鴻海科技集團投資新台幣 2000 萬元支持本計畫，預計將在三年內完成碳匯技術實證、生物多樣性資料庫建置、「里山學堂」課程開發與永續教育活動推廣，建立國內自然碳匯與生態教育場域新標竿。透過本次與臺灣大學團隊的跨域合作，結合科學研究、實地實踐與環境教育，「永續生態 里山學堂」不僅是自然碳匯與生物多樣性保育的創新示範，更是實現企業 ESG 承諾與社會共好願景的具體行動。

鴻海科技集團秉持，企業的影響力不應僅止於經濟貢獻，更應成為推動社會進步與環境永續的重要力量。未來，鴻海也將持續以「永續經營＝EPS＋ESG」為核心，深化從山林到海洋的守護行動，攜手更多夥伴，共創淨零與生態永續的新典範。