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臉書廣告資訊揭露不完整「每案罰50萬」 Meta 回應了

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
數位發展部22日公告，Meta旗下臉書平台，有2則廣告資訊揭露不全，未落實實名制，每案各裁處50萬元罰鍰，2案共處100萬元罰鍰。 圖／美聯社資料照片
數位發展部22日公告，Meta旗下臉書平台，有2則廣告資訊揭露不全，未落實實名制，每案各裁處50萬元罰鍰，2案共處100萬元罰鍰。 圖／美聯社資料照片

詐欺犯罪防制條例三讀與相關子法陸續公告後，數位發展部首次針對平台開鍘。數位發展部22日公告，Meta旗下臉書平台，有2則廣告資訊揭露不全，未落實實名制，每案各裁處50萬元罰鍰，2案共處100萬元罰鍰，並要求Meta限期改正。

數位發展部指出，針對Meta所經營Facebook平台，未依詐欺犯罪危害防制條例揭露委託刊播者、出資者資訊一事，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢察署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反詐防條例第31條第1項第2款情事，因此，依同條例第40條第1項第4款規定，對Meta每案各裁處50萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

Meta發言人表示「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。我們將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。」至於是否繳罰鍰或是提出相關訴願，則沒有回應。

詐騙 詐欺 Meta

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