快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

COMPUTEX／微星推出重磅新品 匠心工藝與奢華聯名筆電齊發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
全球筆電領導品牌微星科技宣布於Computex 2025推出重磅新品。微星／提供
全球筆電領導品牌微星科技宣布於Computex 2025推出重磅新品。微星／提供

全球筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布於Computex 2025推出重磅新品，充分展現藝術設計、尖端遊戲技術、創新聯名與未來趨勢的完美融合。MSI秉持著多元合作精神，Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版完美詮釋連結傳統與創新的匠心工藝，Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport與Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport聯名限定版則象徵奢華美學與卓越效能的跨界結合。

此外，MSI也在今年的Best Choice Awards大放異彩，Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版榮獲「遊戲與娛樂類」金獎，Claw 8 AI+電競掌機與Prestige 13 AI+浮世繪特仕版則獲得「電腦與系統類」獎項肯定。今年的展示不僅聚焦於匠心工藝、奢華聯名筆電，期望傳達給消費者藝術與美學的意涵，備受玩家喜愛的電競掌機Claw更以嶄新處理器平台與獨特全新色調進化登場，展會中MSI也將揭露AI強化運算的未來發展方向。

MSI與歷史悠久的日本知名漆器品牌OKADAYA攜手合作，打造劃世代的Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版筆電，這項傑作榮獲Computex Best Choice肯定。Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版融合擁有400 多年歷史、以精緻優雅和稀有性聞名的山中漆器傳統工藝，以及最尖端的 AI 技術，展現前所未有傳統藝術與科技的結合。

Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版以葛飾北齋(Katsushika Hokusai)舉世聞名的浮世繪木刻版畫《神奈川沖浪裡》(The Great Wave off Kanagawa)為設計元素，透過這幅以簡約有力色彩和鮮明輪廓為特色的藝術作品，以經典的木版畫為根源，充份連結傳統與創新，體現浮世繪的精神與美學意涵。這項作品代表著MSI不僅是打造強悍效能筆電的領導者，同時更有著對於視覺美感的堅持。

延續這場藝術與科技的交融，MSI在Computex 2025將展示全新的「匠心工藝系列」筆電，帶領使用者進一步探索傳統手工藝與尖端創新技術之間的交織共鳴。

筆電 Computex AI

延伸閱讀

「百萬名車」開進醫院開刀房！高雄榮總醫護新同事「阿幫」能搬能走還懂得借過

第1季AI相關工作機會3.2萬個 輝達及供應鏈前進「這場」搶才

富邦金首度參與「COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」唯一受邀的金融業

影／超微 COMPUTEX 2025 發表會 台積 IT 主管現身站台

相關新聞

十銓總座陳慶文：AI落地 是模組廠大展身手好機會

全球模組廠業在新冠肺炎疫情期間業績一度爆發，隨疫後的貿易戰及地緣端戰火不斷，電子消費陷人低潮。記憶體品牌暨模組大廠十銓（...

宏碁打入中美洲智慧醫療市場 助糖尿病視網膜病變早期篩檢

宏碁智醫（Acer Medical）今日宣布，近期再度拓展國際應用據點，公司的「免散瞳自動眼底攝影機ARC-1000」與...

英業達德州新產能估明年第1季量產 肩負L6至L10組裝重任

代工大廠英業達（2356）全面強化AI伺服器產線，團隊透露，旗下德州新產能預計明年第1季可以量產，主要用以進行L6到L1...

Counterpoint：橫跨雲端、邊緣與連網 AI 應用邁新階段

Computex 2025持續吸睛，Counterpoint Research觀察，AI已橫跨雲端、邊緣與連網，產業應用...

磐旭智能攜手聯發科 Computex 首發次世代AI邊緣模組

工業電腦廠磐儀（3594）旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表基於聯發科（2454）物聯網平台...

元太業績將創最強第2季

電子紙大廠元太董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。