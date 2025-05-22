COMPUTEX／微星推出重磅新品 匠心工藝與奢華聯名筆電齊發

全球筆電領導品牌MSI微星（2377）宣布於Computex 2025推出重磅新品，充分展現藝術設計、尖端遊戲技術、創新聯名與未來趨勢的完美融合。MSI秉持著多元合作精神，Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版完美詮釋連結傳統與創新的匠心工藝，Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport與Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport聯名限定版則象徵奢華美學與卓越效能的跨界結合。

此外，MSI也在今年的Best Choice Awards大放異彩，Titan 18 HX北歐神話龍魂典藏限定版榮獲「遊戲與娛樂類」金獎，Claw 8 AI+電競掌機與Prestige 13 AI+浮世繪特仕版則獲得「電腦與系統類」獎項肯定。今年的展示不僅聚焦於匠心工藝、奢華聯名筆電，期望傳達給消費者藝術與美學的意涵，備受玩家喜愛的電競掌機Claw更以嶄新處理器平台與獨特全新色調進化登場，展會中MSI也將揭露AI強化運算的未來發展方向。

MSI與歷史悠久的日本知名漆器品牌OKADAYA攜手合作，打造劃世代的Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版筆電，這項傑作榮獲Computex Best Choice肯定。Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版融合擁有400 多年歷史、以精緻優雅和稀有性聞名的山中漆器傳統工藝，以及最尖端的 AI 技術，展現前所未有傳統藝術與科技的結合。

Prestige 13 AI+ 浮世繪特仕版以葛飾北齋(Katsushika Hokusai)舉世聞名的浮世繪木刻版畫《神奈川沖浪裡》(The Great Wave off Kanagawa)為設計元素，透過這幅以簡約有力色彩和鮮明輪廓為特色的藝術作品，以經典的木版畫為根源，充份連結傳統與創新，體現浮世繪的精神與美學意涵。這項作品代表著MSI不僅是打造強悍效能筆電的領導者，同時更有著對於視覺美感的堅持。

延續這場藝術與科技的交融，MSI在Computex 2025將展示全新的「匠心工藝系列」筆電，帶領使用者進一步探索傳統手工藝與尖端創新技術之間的交織共鳴。