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COMPUTEX／光寶科攜雲達 共同展示AI伺服器解決方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

光寶科（2301）參與COMPUTEX 2025台北國際電腦展，與全球資料中心與AI解決方案供應商雲達科技（QCT, Quanta Cloud Technology）共同實機展示「NVIDIA GB300 NVL72平台」的AI伺服器解決方案。該系列機櫃配置符合NVIDIA MGX 架構，整合72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU，提供超高密度、高頻寬、低延遲的AI運算平台，協助企業與雲端服務供應商建構具規模且高效率的AI訓練與推論環境。

光寶科與雲達展現基於GB300 NVL72平台的AI伺服器不僅支援當前最先進的LLM訓練需求，也適用於混合式AI架構、多節點部署與地端到雲端的資源調度，成為支撐下一世代AI創新的核心動能。

光寶科總經理邱森彬表示，「隨著AI應用的多元化，對於高效能運算和能源管理的需求隨之日益增加。光寶致力打造領先的AI解決方案，助力客戶實現綠色資料中心永續運作的目標，開創AI領域革命性新格局」。

邱森彬指出，「光寶與雲達的合作，讓我們能夠打造一個超高密度的AI運算平台，共同推動AI技術的發展。這次合作將結合光寶在電源管理的技術與雲達在AI運算平台上的領先地位，為客戶提供具規模且高效率的AI訓練與推論環境」。

雲達總經理楊麒令表示，「生成式AI的快速成長正在推動運算架構的設計演變，推動未來的AI伺服器產品需求。AI技術的應用範圍將包括邊緣運算，並與物聯網串接，再搭配5G專網，AI技術將成為改變時代的關鍵」。

楊麒令說，「雲達與光寶長期合作，共同致力打造基於NVIDIA加速運算的資料中心應用，提供高密度、彈性與模組化設計的解決方案，為企業打造更具未來性與競爭力的AI基礎建設方案」。

光寶科 NVIDIA AI

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