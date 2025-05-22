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麗臺推動NVIDIA DGX Spark AI算力 布局台灣與中國大陸市場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
麗臺科技推動 NVIDIA DGX Spark，AI 算力布局台灣與中國市場。麗臺／提供
麗臺科技推動 NVIDIA DGX Spark，AI 算力布局台灣與中國市場。麗臺／提供

專注於AI與高效能運算解決方案的領導商麗臺（2465）宣布成為輝達（NVIDIA）最新桌上型AI超級電腦—NVIDIA DGX Spark的銷售夥伴，預計將於今年夏天在台灣與中國大陸市場同步上市。搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，NVIDIA DGX Spark在僅手掌大的機身中，提供高達1,000 AI TOPS的強大效能，內建128 GB記憶體，為廣大研究人員、資料科學家、學生以及新創團隊帶來前所未有的桌上型AI算力體驗，一舉突破生成式AI的界限並加速各個行業的工作負載。

NVIDIA DGX Spark基於NVIDIA Grace Blackwell架構，結合第五代Tensor核心與128GB 高速記憶體。開發人員可直接在桌面上進行最多2,000億參數模型的原型設計、微調與推論。透過NVIDIA ConnectX網路技術，兩台DGX Spark可相互串接，支援高達4,050億參數的模型運行，而這驚人的算力僅在整機尺寸150 x 150 x 50.5 毫米中。

為了提供開發者熟悉的使用體驗，NVIDIA DGX Spark採用內建Ubuntu Linux的NVIDIA DGX作業系統，並預先配置最新的NVIDIA AI Enterprise software stack，搭配NVIDIA NIM和NVIDIA Blueprints NVIDIA開發者計畫支援，讓開發者能夠立即上手。另外，開發人員仍可使用熟悉的工具，例如PyTorch、Jupyter和 Ollama 在NVIDIA DGX Spark上進行模型原型開發、微調與推論，並無縫部署至NVIDIA DGX Cloud或任何加速AI基礎設施。

麗臺科技推動 NVIDIA DGX Spark，AI 算力布局台灣與中國大陸市場。麗臺／提供
麗臺科技推動 NVIDIA DGX Spark，AI 算力布局台灣與中國大陸市場。麗臺／提供

記憶體 NVIDIA AI

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