麗臺推動NVIDIA DGX Spark AI算力 布局台灣與中國大陸市場

專注於AI與高效能運算解決方案的領導商麗臺（2465）宣布成為輝達（NVIDIA）最新桌上型AI超級電腦—NVIDIA DGX Spark的銷售夥伴，預計將於今年夏天在台灣與中國大陸市場同步上市。搭載 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超級晶片，NVIDIA DGX Spark在僅手掌大的機身中，提供高達1,000 AI TOPS的強大效能，內建128 GB記憶體，為廣大研究人員、資料科學家、學生以及新創團隊帶來前所未有的桌上型AI算力體驗，一舉突破生成式AI的界限並加速各個行業的工作負載。

NVIDIA DGX Spark基於NVIDIA Grace Blackwell架構，結合第五代Tensor核心與128GB 高速記憶體。開發人員可直接在桌面上進行最多2,000億參數模型的原型設計、微調與推論。透過NVIDIA ConnectX網路技術，兩台DGX Spark可相互串接，支援高達4,050億參數的模型運行，而這驚人的算力僅在整機尺寸150 x 150 x 50.5 毫米中。