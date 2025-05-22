光寶攜手雲達 秀最新GB300 AI伺服器

電源大廠光寶科（2301）於22日宣布，攜手代工大廠廣達（2382）旗下資料中心供應商雲達（QCT）推出符合輝達（NVIDIA）MGX 架構的AI伺服器解決方案「NVIDIA GB300 NVL72平台」，並於台北國際電腦展上以實機進行展示，據悉，該系列機櫃配置整合72個NVIDIA Blackwell UltraGPU，提供超高密度、高頻寬、低延遲的AI運算平台，同時也符合NVIDIA MGX 架構，能協助企業與雲端服務供應商建構具規模且高效率的AI訓練與推論環境。

光寶科與雲達近日也在台北國際電腦展展位上，展出這款基於GB300 NVL72平台的AI伺服器，該產品不僅支援當前最先進的LLM訓練需求，也適用於混合式AI架構、多節點部署與地端到雲端的資源調度，成為支撐下一世代AI創新的核心動能。光寶總經理邱森彬表示，隨著AI應用的多元化，對於高效能運算和能源管理的需求隨之日益增加。光寶致力打造領先的AI解決方案，助力客戶實現綠色資料中心永續運作的目標，開創AI領域革命性新格局。

邱森彬表示，「光寶與雲達的合作，讓我們能夠打造一個超高密度的AI運算平台，共同推動AI技術的發展。這次合作將結合光寶在電源管理的技術與雲達在AI運算平台上的領先地位，為客戶提供具規模且高效率的AI訓練與推論環境」。

雲達總經理楊麒令表示，生成式AI的快速成長正在推動運算架構的設計演變，推動未來的AI伺服器產品需求。AI技術的應用範圍將包括邊緣運算，並與物聯網串接，再搭配5G專網，AI技術將成為改變時代的關鍵。

楊麒令表示，雲達與光寶長期合作，共同致力打造基於NVIDIA加速運算的資料中心應用，提供高密度、彈性與模組化設計的解決方案，為企業打造更具未來性與競爭力的AI基礎建設方案。

隨著AI運算走向規模化與多樣化，光寶將持續深化與運用NVIDIA技術的生態系夥伴的技術合作，結合軟硬體為企業打造更具未來性的AI基礎建設方案，協助客戶能夠在快速變化的市場中保持競爭力。透過與雲達的合作，光寶將推動AI技術的進步，並為全球企業提供高效能、高可靠性的AI運算平台。