快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

擷發科與Axelera AI宣布成為戰略合作夥伴 加速邊緣AI落地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技宣布與歐洲邊緣 AI 晶片新創公司 Axelera AI 正式建立戰略合作夥伴關係。左為擷發科技業務暨行銷副總經理王俊凱，右為荷蘭人工智慧半導體新創公司 Axelera AI 的 Steven Hunsche。圖／擷發科技提供
擷發科技宣布與歐洲邊緣 AI 晶片新創公司 Axelera AI 正式建立戰略合作夥伴關係。左為擷發科技業務暨行銷副總經理王俊凱，右為荷蘭人工智慧半導體新創公司 Axelera AI 的 Steven Hunsche。圖／擷發科技提供

專注於 ASIC 設計與 AI 平台技術的擷發科技（7796）今日宣布與歐洲邊緣 AI 晶片新創 Axelera AI 正式建立戰略合作夥伴關係。雙方於 2025 年 COMPUTEX 展會聯手亮相，展示最新邊緣 AI 技術成果，攜手切入無人機、國土邊境安全、校園安防等特殊應用領域，開創高效能 AI 推論在場域端的嶄新應用模式。

此次合作充分結合 Axelera AI 的高效能 AI 晶片平台與 MICROIP 的AI 模型整合與系統優化能力，目標提供更具靈活性、效率與延展性的邊緣 AI 解決方案，協助全球系統整合商與終端客戶搶占下一波智慧應用商機。

擷發科技攜手Axelera 展示採用雙 Metis PCIe AI 加速卡的即時視覺辨識平台，支援 8K 高畫質影像串流與高精度物件偵測演算法，在邊緣設備上實現資料中心等級的 AI 處理能力，針對無人機應用、邊境巡邏、校園安全、工業監控等特殊場域任務型應用，提供即時反應與高效能部署的解決方案。

現場同步展出搭載 phi3mini-512 小型語言模型（SLM）的邊緣AI（Edge AI）聊天機器人，於低功耗硬體平台上實現流暢自然的 AI 對話回應，突顯在AI模型壓縮、演算法優化與 SoC 整合上的技術實力，開拓 AI 生成模型於現場應用的新可能，適用於金融機構、醫療場所、校園導覽、公共設施等重視資料安全與隱私保護，但需要互動式Edge AI的運用場域。

擷發科技業務暨行銷中心副總經理王俊凱表示：「我們觀察到來自無人機、邊境監控與校園安全等特殊場域的客戶，對於即時性與低功耗兼具的 AI 解決方案有日益明確的需求。透過此次與 Axelera AI 的戰略夥伴合作，我們將擷發在 ASIC 設計與 AI 平台開發上的深厚經驗，與 Axelera AI的高效 AI 晶片結合，不僅能加快系統整合，也幫助客戶快速打造真正落地、可量產的 AI 應用。這是一場軟硬整合與市場理解的強強聯手。」

Axelera AI 全球通路銷售總監 John Wilkins 強調將藉由與深厚專業技術的擷發科技合作，有助雙方為Edge AI 的效能、效率與可近性建立全新的標準。

擷發科技表示，雙方的合作不僅聚焦於產品整合與技術協同，也將持續拓展監控、無人機、國土安全、校園安全等特殊場域的商機。合作內容涵蓋聯合開發、AI 模型與資料架構客製化設計，提供 OEM、系統整合商與開發者一站式、高效能的邊緣AI 解決方案。

無人機 AI

延伸閱讀

富邦證券輔導昶瑞機電 22日掛牌上櫃、瞄準無人機市場

富邦證券輔導昶瑞機電掛牌上櫃 直流馬達吊扇大廠瞄準無人機市場

阿里雲加速大模型「出海」 阿里巴巴執行長吳泳銘：將以戰略級投入

國造無人機干擾槍不好用？國防部：待命班採「目獲」攔截

相關新聞

十銓總座陳慶文：AI落地 是模組廠大展身手好機會

全球模組廠業在新冠肺炎疫情期間業績一度爆發，隨疫後的貿易戰及地緣端戰火不斷，電子消費陷人低潮。記憶體品牌暨模組大廠十銓（...

宏碁打入中美洲智慧醫療市場 助糖尿病視網膜病變早期篩檢

宏碁智醫（Acer Medical）今日宣布，近期再度拓展國際應用據點，公司的「免散瞳自動眼底攝影機ARC-1000」與...

英業達德州新產能估明年第1季量產 肩負L6至L10組裝重任

代工大廠英業達（2356）全面強化AI伺服器產線，團隊透露，旗下德州新產能預計明年第1季可以量產，主要用以進行L6到L1...

Counterpoint：橫跨雲端、邊緣與連網 AI 應用邁新階段

Computex 2025持續吸睛，Counterpoint Research觀察，AI已橫跨雲端、邊緣與連網，產業應用...

磐旭智能攜手聯發科 Computex 首發次世代AI邊緣模組

工業電腦廠磐儀（3594）旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表基於聯發科（2454）物聯網平台...

元太業績將創最強第2季

電子紙大廠元太董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。