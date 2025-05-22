十銓總座陳慶文：AI落地 是模組廠大展身手好機會
全球模組廠業在新冠肺炎疫情期間業績一度爆發，隨疫後的貿易戰及地緣端戰火不斷，電子消費陷人低潮。記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）總經理陳慶文今日出席台北國際電腦展受訪時表示，AI向邊緣端發展，可能是一波讓電子業業績噴發的大浪。
陳慶文提出二項重要指標，一是AI落地的速度比預期還快，今年台北國際電腦參觀人潮超乎預期，就是一個重要的訊號。二是他近來走訪各地與客戶端討論，邊緣AI在各領域應用將百花齊放，尤其車用和人形機器人發展腳步更成為眾所矚目焦點，預期所有的電子產品如筆電、手機和家電甚至汽車，只要與AI相關應用，勢必都會更換，會有一波龐大的換機潮，也給記憶體模組廠大展身手的好機會。
陳慶文推估所有電子產品換機潮會在2027年爆發。他強調，過去AI發展主要集中雲端服務業大舉建置高運算資料中心，相關軟硬體如AI機櫃、記憶體和核 心處理器等，都是由主要原廠如輝達、超微、博通、SK海力士、三星和美光等直接與AI晶片廠或伺服器廠直接對接，記憶體模組廠無法分杯羹。
但邊緣AI在各領域及各應用爆發開來，要靈活供應這些AI開發商的需求，正是模組廠的強項。
陳慶文強調，從2022年下半年消費端產品需求轉弱，截至目前為止都未見轉機，手機、PC成長停滯，甚至多半時期處於下滑階段。十銓過去幾年因重心押注電腦應用記憶體模組，因這個市場每年穩定成長10~15%，受到衝擊相對小。
但陳慶文受訪時難掩興奮之情說，「我看到換機潮真的會來，而且很快」，「而且除了原有的PC、手機、電視和耳機外，還有人形機器人」。
為此陳慶文強調，十銓決定加重更大的研發能量投注與工控及機器人等與AI密切聯結產品，預料加計既有的電競和消費性產品等，以每年推出至少20種新產品的速度，迎合市場需求，並提早做好迎接邊緣AI應用快速爆發的商機。
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