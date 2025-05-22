聯強海外合資企業雷廷頓 2025財年締造「三高」佳績
聯強（2347）22日宣布，旗下海外合資企業——位於印度、中東及非洲（IMEA）市場的重要策略夥伴雷廷頓（Redington），在2025財政年度（2024年4月至2025年3月）交出亮眼成績單，成功創下「三高」里程碑：營收創高、獲利創高、市值創高，充分展現聯強國際全球布局策略的協同效益與長期價值。
作為聯強國際全球通路版圖中的關鍵支點，Redington 近年來穩健擴張，業務橫跨約40個市場，設有71個銷售辦公室、182座倉儲據點，營運規模遍佈南亞、海灣、中東與非洲主要區域。憑藉「多元產品 × 區域深耕 × 數位賦能」的黃金三角經營模式，Redington持續強化本地化服務與技術支援，深化與上游品牌與下游客戶的連結，鞏固其區域競爭優勢。
根據最新財報，Redington 2025財年營收達9,933億盧比（約新台幣3,817億元），年增11%；稅後淨利達161億盧比（約新台幣62億元），年增32%，雙雙刷新歷史紀錄。
聯強表示，卓越的財務表現也帶動市場信心，Redington今年度股價累計上漲近50%，市值突破2,260億盧比（約新台幣870億元），顯示其成長潛力與企業價值獲得資本市場高度肯定。
Redington在IMEA區域的卓越表現，是聯強國際海外布局策略成果落地的具體展現。自2004年投資以來，聯強與Redington協同經營已逾20年，持續導入供應鏈管理與服務平台等核心優勢，有效整合在地資源與市場需求，建立起兼具規模、效率與彈性的區域營運體系。
展望未來，Redington將持續優化產品組合與營運效率，靈活回應多元市場需求變化，為長期成長奠定堅實基礎，並進一步強化對聯強國際全球價值的貢獻。
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