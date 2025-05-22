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神雲攜手NVIDIA首推AI伺服器MGX 2大客戶身分揭曉

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
神雲總經理黃承德。記者王郁倫／攝影
神雲總經理黃承德。記者王郁倫／攝影

神雲科技今年Computex是首度於品牌大整合後盛大展出，有別以往，以伺服器系統及解決方案為主，總經理黃承德表示，今年會強化AI及HPC產品解決方案，首度跟NVIDIA合作發表MGX系統，為雙方合作AI開啟契機，2大重要客戶：資安服務業者Cloudflare跟IT大咖 伊藤忠Techno-Solutions(CTC )美國子公司也正式曝光。

神達控股旗下有神雲科技跟神達數位，分別負責伺服器跟消費電子品牌業務，今年前4月神達營收為324.87億元，較去年同期增加129.8%，月營收更一路向上衝高，法人關注今年業績是否能衝千億元關卡，Computex展場造訪外資及本土法人絡繹不絕。

神雲科技 (MiTAC Computing)2024年進行品牌整合，旗下伺服器通路品牌TYAN（泰安）與MiTAC品牌從10月起統一以MiTAC做為產品品牌名稱，今年Computex則是新MiTAC首度展出，有別以往以伺服器主機板及準系統產品展出，今年神雲改以跟客戶合作的垂直整合解決方案展出，讓外界一窺客戶樣貌。

神達展示跟大型資安服務SaaS業者Cloudflare合作的HPC電腦，另外也在OCP架構上，與日本大型IT基礎建設財團伊藤忠Techno-Solutions(CTC )美國子公司合作，由神雲長期供應AMD伺服器給CTC。

特別是，跟英特爾及超微關係密切的神雲，今年正式切入AI推論伺服器，發表第一台與NVIDIA合作的MGX 4U伺服器G4527G6，搭載 8 張最新 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell GPU 和 ConnectX-8 SuperNIC 的 NVIDIA MGX PCIe Switch 板，搭配的CPU是 Intel Xeon 6767P，瞄準企業市場成為NVIDIA伙伴。

黃承德表示，今年是神雲品牌元年，過去神雲做很早很多的產品，都期望今後能充分讓外界知道，包括機櫃2017年就開始出貨，液冷也在2018年就與美國大客戶合作ODM案子，今年透過展示跟客戶合作案例讓外界更清楚神雲實力。

對於跟NVIDIA合作跨入MGX伺服器，他表示這是基於神雲過去在PCIe介面產品布局多，而MGX也是基於此架構的產品，而至於GB300機櫃是否會跨入？黃承德表示基於客戶結構關係，目前沒有相關機櫃方案，但未來難講故保留空間。

黃承德指出，神雲業務分三大區塊：傳統伺服器、CSP (雲端服務供應商) 以及 Channel業務，現在是三路同步成長，目前主要出貨到L10，但若客戶想要L11機櫃模式出貨，神雲也有能力，其實從2017年起就有小量出貨，只是過去出的比例較少。

神雲首季營收203億元，業績大幅成長，黃承德表示，期望基於神雲過去產品跟製造實力持續擴張，CSP業務也非如外界想像只有四大，其實有許多業者提供特定領域客戶雲服務，此次參展也是讓外界理解神雲的業務定位以及客戶戰線有多廣。

伺服器 NVIDIA

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