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零碳排未來船先驅保利馬 舉辦下水典禮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
保利馬公司跨入零碳排船與新能源科技領域，22日在高雄興達港舉辦下水典禮。保利馬公司／提供
保利馬公司跨入零碳排船與新能源科技領域，22日在高雄興達港舉辦下水典禮。保利馬公司／提供

宏碁（2353）集團創辦人施振榮領軍的保利馬公司跨入零碳排船與新能源科技領域，22日在高雄興達港舉辦下水典禮。施振榮表示，旗下首艘零碳排未來船命名「保利馬壹號」（Porrima P111），將整合台灣供應鏈夥伴，一起迎接產業典範轉移帶來的新機會，並與政府榮邦計畫攜手共創價值。

保利馬旗下首艘零碳排未來船今日舉辦下水典禮，現場冠蓋雲集，包括友邦帛琉總統惠恕仁、外交部長林佳龍、高雄市長陳其邁、總統府資政沈榮津、經濟部次長何晉滄以及保利馬生態供應鏈夥伴包括中華電信、貿聯國際、台塑、緯創、宏碁旗下智頻、嘉信等上百位賓客到場力挺。

近80歲還投入創業、一手催生首艘零碳排未來船完成升級改造的施振榮表示，創立保利馬公司，是為了迎接淨零碳排水上交通時代的來臨，利用典範轉移的關鍵時刻，借重台灣的科技與供應鏈的力量來掌握這個新機會。

他強調，Porrima零碳排未來船80%是科技+20%是船舶，定位是「不造船的船公司」（Shipless Ship Company），以新的營運模式整合所有供應鏈合作夥伴持續創新的技術，一起迎接未來的新挑戰。

施振榮也特別感謝保利馬兼任執行長周顯光與公司經營團隊，以及供應鏈合作夥伴攜手努力，雖然推動零碳排未來船產業化過程面對許多新挑戰，但仍讓各項工作進度如期完成。

他指出，今日下水典禮後，接下來完成P111的下水測試後將環島巡迴，並規劃於10月赴日本訪問。由日返台後，未來P111規劃在台營運，目標鎖定經營高端旅遊市場及企業商務活動之場域。且由於零碳排未來船市場反應強烈，公司正積極推動新產品P77（長度77呎），預計首艘P77將於2026年年中下水後投入營運。

此外，政府正積極推動榮邦計畫，在財團法人國際合作發展基金會（國合會）居間協助下，保利馬也將積極參與在帛琉啟動的榮邦計畫，未來將聚焦在零碳排船與新能源領域的合作計畫，並進一步在帛琉推動高端永續旅遊，與參與此項計畫的夥伴們攜手共創價值。

為此，帛琉總統所率領的參訪團也利用此次來台的機會，特別前來興達港參與旗艦P111的下水典禮，進一步深入了解Porrima零碳排未來船所搭載的各項科技，做為日後帛琉引進零碳排船的參考。

施振榮表示，未來帛琉推動在地的高端永續旅遊，可以借重零碳排船，但零碳排船的動力來自太陽能、高空風能、氫能等新能源，需要在當地先做好新能源的基礎設施，這也將是保利馬未來與帛琉攜手合作的重要領域。

保利馬旗下首艘零碳排未來船今日舉辦下水典禮，現場冠蓋雲集，包括宏碁創辦人施振榮、友邦帛琉總統惠恕仁、外交部長林佳龍等上百位賓客到場力挺。 保利馬公司／提供
保利馬旗下首艘零碳排未來船今日舉辦下水典禮，現場冠蓋雲集，包括宏碁創辦人施振榮、友邦帛琉總統惠恕仁、外交部長林佳龍等上百位賓客到場力挺。 保利馬公司／提供

施振榮 帛琉 宏碁

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