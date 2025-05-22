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虹彩光電攜手Porrima 開創綠色航運新時代

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
虹彩光電攜手Porrima開創綠色航運新時代，將膽固醇液晶全彩電子紙技術導入Porrima零碳排未來船。業者/提供
虹彩光電攜手Porrima開創綠色航運新時代，將膽固醇液晶全彩電子紙技術導入Porrima零碳排未來船。業者/提供

專注於膽固醇液晶（ChLCD）顯示技術的領導廠商—虹彩光電22日宣布，攜手保利馬公司（Porrima Inc.），將旗下全彩電子紙顯示技術導入Porrima P111零碳排未來船，展現對淨零排放願景的實質行動。

今天在高雄興達港舉行的「Porrima P111」下水儀式中，虹彩光電與多家合作夥伴共同見證此艘零碳排未來船即將展開下水測試與啟航。虹彩光電提供的27.6吋全彩電子紙顯示器，採用其獨家膽固醇液晶技術，已部署於船艙沙龍中（可做為未來包船進行記者會或貴賓客戶體驗活動時之品牌訊息佈告欄；或是中長期航程時之重要訊息牆），可在嚴苛海洋環境下穩定顯示資訊，顯著降低能源消耗，支援長時間自主航行。

虹彩光電董事長廖奇璋博士表示：「我們持續深耕膽固醇液晶技術，致力推動智慧顯示的永續應用。此次與保利馬公司的合作，不僅實踐低碳科技的落地應用，更為全球智慧交通邁向淨零樹立全新標竿。此一合作案不僅是技術輸出的里程碑，更彰顯虹彩光電積極拓展電子紙應用場景，從智慧城市、零碳運輸到海洋科技，為低碳未來鋪路。」

打造智慧航運低碳新典範

虹彩光電將其專利膽固醇液晶（ChLCD）全彩電子紙顯示技術，正式應用於零碳排未來船「Porrima」，展現智慧顯示技術於極端海洋環境中的高度適應性與能源效率。此次導入的27.6吋彩色電子紙顯示器採用反射式雙穩態設計，僅在畫面更新時耗電，並結合太陽能模組達成能源自給，完美契合長時間、獨立運行的船艙應用需求。其優異的耐候性，足以因應強光、鹽霧、高濕與劇烈溫差等海上挑戰，確保資訊清晰穩定呈現。膽固醇液晶技術更具備無藍光、無閃爍的特性，可有效減少反光干擾、提升閱讀舒適度，為智慧航運提供兼顧視覺體驗與節能效益的解決方案。此次合作不僅驗證虹彩光電技術的實用性與前瞻性，更強化其在低碳永續領域的領導地位。

作為航運綠色轉型的先驅，「Porrima」由保利馬公司打造，結合太陽能與氫能雙重驅動系統，搭載創新儲能與智慧能源管理技術，旨在實證再生能源於長距離海上航行的可行性。其零碳排放的設計與航行計畫吸引全球關注，成為綠色航運的示範標竿。透過攜手虹彩光電，「Porrima」更進一步落實資訊顯示的節能優化，全面展現智慧科技與永續理念的深度整合。

引領智慧顯示邁向淨零未來

此次攜手保利馬公司，虹彩光電成功將膽固醇液晶全彩電子紙技術應用於獨立能源船艙場域，實證其低耗能、高可視與耐候特性，為零碳航運顯示技術立下新標竿。展望未來，虹彩光電將持續以創新顯示科技為核心，積極布局智慧交通、綠色城市與極端環境應用場景，攜手全球夥伴推動低碳智慧場域的全面升級。面對淨零轉型與數位永續並進的全球趨勢，虹彩光電正以前瞻技術實現智慧顯示的新可能，引領未來永續發展的關鍵解方。

虹彩光電攜手Porrima開創綠色航運新時代，將膽固醇液晶全彩電子紙技術導入Porrima零碳排未來船。業者/提供
虹彩光電攜手Porrima開創綠色航運新時代，將膽固醇液晶全彩電子紙技術導入Porrima零碳排未來船。業者/提供

電子紙 膽固醇 光電

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