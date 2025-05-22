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其陽推出客製化伺服器與先進雙相散熱系統 卡位AI基礎建設商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
其陽在台北國際電腦展展出升級版雙相浸沒式散熱（2PIC）系統（左）及雙相直接液冷（2P DLC）系統（右）。圖／其陽提供
其陽在台北國際電腦展展出升級版雙相浸沒式散熱（2PIC）系統（左）及雙相直接液冷（2P DLC）系統（右）。圖／其陽提供

其陽科技（AEWIN Technologies）在COMPUTEX 2025正式發表最新一代網通與伺服器平台，提供創新彈性設計與客製服務。在研發上追求高效能與性價比，更拓展散熱事業，精進雙相浸沒式散熱（2PIC）系統以及推出全新雙相直接液冷（2P DLC）解決方案，展現面對AI伺服器高功耗挑戰的前瞻佈局。以業界領先的能源使用效率（PUE）低至1.02為目標，其陽科技正積極打造高效、永續的新一代AI基礎設施。

佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興表示，佳世達智能方案聚焦算力、軟體與服務以及智動化核心事業發展，AI算力於本次Computex中整合其陽、友通及達昇等各式解決方案，包含邊緣運算、整合式防火牆與散熱方案等，能夠提供客戶一站式AI算力整合服務，建置高效、永續的AI基礎設施。

其陽總經理林章安指出，面對半導體、金融、醫療、學術與軍工製造等需高度重視資料安全的產業，私有雲架構與端到端加密管理已逐漸成為重要技術需求。其陽深耕資安領域多年，提供高效能與性價比的在地化伺服器解決方案。透過模組化與高彈性的設計架構結合硬體級加密與AI運算加速，不僅全面提升資安防護力，更為AI訓練與推論任務提供穩定算力，是關鍵產業打造AI基礎設施的理想夥伴。

其陽的伺服器解決方案，針對網路應用、邊緣應用、儲存應用等領域，提供多樣平台以滿足端點安全、在地訓練與推論需求。林章安表示，日益增長的智慧應用帶動平台高效能、高散熱需求，公司投入資源研發前瞻雙相散熱技術，為地端AI提供客製化伺服器服務與先進雙相散熱系統整合，實現綠色革命。

其陽與工研院光電所合作，領銜研發全球領先的雙相浸沒式散熱系統，並成功於AMD的平台上驗證，有效解決新型高功率AI晶片的高熱密度問題，滿足資料中心及雲端AI訓練的高速運算需求。其陽與大容量資料儲存創新領導廠商 Seagate 合作，將 Seagate Exos X24 整合至Daikin SS-49雙相冷卻液。Seagate Exos X24 專為儲存容量與機櫃空間效率最大化而設計，為資料中心及超大規模應用打造高效能且高可靠性的儲存解決方案，以滿足 AI 快速發展而激增的資料需求。

其陽總經理林章安（左起）、其陽科技前瞻技術研發處處長劉承恩、佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興及其陽科技營運長黃逢誼展示最新的雙相浸沒式散熱（2PIC）系統以及推出全新雙相直接液冷（2P DLC）解決方案。圖／其陽提供
其陽總經理林章安（左起）、其陽科技前瞻技術研發處處長劉承恩、佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興及其陽科技營運長黃逢誼展示最新的雙相浸沒式散熱（2PIC）系統以及推出全新雙相直接液冷（2P DLC）解決方案。圖／其陽提供

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