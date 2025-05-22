其陽推出客製化伺服器與先進雙相散熱系統 卡位AI基礎建設商機

其陽科技（AEWIN Technologies）在COMPUTEX 2025正式發表最新一代網通與伺服器平台，提供創新彈性設計與客製服務。在研發上追求高效能與性價比，更拓展散熱事業，精進雙相浸沒式散熱（2PIC）系統以及推出全新雙相直接液冷（2P DLC）解決方案，展現面對AI伺服器高功耗挑戰的前瞻佈局。以業界領先的能源使用效率（PUE）低至1.02為目標，其陽科技正積極打造高效、永續的新一代AI基礎設施。

佳世達智能方案事業群總經理暨其陽董事長曾文興表示，佳世達智能方案聚焦算力、軟體與服務以及智動化核心事業發展，AI算力於本次Computex中整合其陽、友通及達昇等各式解決方案，包含邊緣運算、整合式防火牆與散熱方案等，能夠提供客戶一站式AI算力整合服務，建置高效、永續的AI基礎設施。

其陽總經理林章安指出，面對半導體、金融、醫療、學術與軍工製造等需高度重視資料安全的產業，私有雲架構與端到端加密管理已逐漸成為重要技術需求。其陽深耕資安領域多年，提供高效能與性價比的在地化伺服器解決方案。透過模組化與高彈性的設計架構結合硬體級加密與AI運算加速，不僅全面提升資安防護力，更為AI訓練與推論任務提供穩定算力，是關鍵產業打造AI基礎設施的理想夥伴。

其陽的伺服器解決方案，針對網路應用、邊緣應用、儲存應用等領域，提供多樣平台以滿足端點安全、在地訓練與推論需求。林章安表示，日益增長的智慧應用帶動平台高效能、高散熱需求，公司投入資源研發前瞻雙相散熱技術，為地端AI提供客製化伺服器服務與先進雙相散熱系統整合，實現綠色革命。