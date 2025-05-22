宏碁打入中美洲智慧醫療市場 助糖尿病視網膜病變早期篩檢
宏碁智醫（Acer Medical）今日宣布，近期再度拓展國際應用據點，公司的「免散瞳自動眼底攝影機ARC-1000」與「AI糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體VeriSee DR」，已導入中美洲友邦貝里斯(Belize) ，協助當地公立醫療體系專責眼科照護機構、貝里斯視障協會，提升糖尿病視網膜病變的早期篩檢能力。
宏碁表示，此專案為台灣國際合作發展基金會（TaiwanICDF）、亞東紀念醫院與貝里斯衛生與福利部（Ministry of Health & Wellness Belize）共同推動的「貝里斯代謝性慢性病防治體系強化計畫」的一部分，並邀請宏碁智醫一同參與並提供AI輔助的智慧醫療解決方案，期待藉由多方的合作共同協助強化貝里斯代謝性慢性病的照護體系。貝里斯約65%的死亡是由非傳染性疾病所引起，而其中糖尿病的併發症更是糖尿病視網膜病變更是當地前三大致盲的原因2。藉由宏碁智醫的AI輔助醫療軟體與硬體的整合解決方案導入，能夠強化了當地第一線眼部疾病的早期篩檢流程，也為貝里斯推動全民健康管理體系奠定更堅實的基礎。
VeriSee DR是宏碁智醫開發的AI眼底影像判讀軟體，也是第一個取得台灣FDA核准的AI眼科醫療器材，本產品輔助醫師判讀並加速轉診的速度，無需網路的特性，特別適用於資源稀缺的地區，此次VeriSee DR將與自動眼底攝影機一併導入貝里斯，使社區層級的健康機構能更便利地執行篩檢作業，大幅提升效率與覆蓋率。
隨著旗下眼科AI應用的於各海外市場逐步落地，宏碁智醫也將持續擴展其智慧醫療產品的全球足跡。
目前，宏碁智醫AI輔助篩檢軟體已應用於全球超過13個經濟體共計450多間醫院，公司表示，將更積極布局更多開發中國家與偏鄉地區。
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