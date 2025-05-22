達發：GPS晶片出貨一線車廠 DSP獲美國雲端業者採用
達發科技無線通訊晶片廠達發科技董事長謝清江今天表示，GPS晶片產品已量產出貨一線車廠，此外，數位訊號處理器（DSP）也順利量產導入美國雲端運營商的光模組。
達發今天召開股東常會，股東關心拓展車用市場狀況。謝清江說，GPS晶片產品已通過AEC-Q100車規認證，並出貨一線車廠。行車紀錄器產品搭配模組客戶，已切入國內品牌車廠客戶。
謝清江表示，達發50G的DSP產品已導入美國雲端運營商的光模組中，市場主流的100G產品，目前正進行驗證，預計明年開始貢獻業績，對於產品競爭力並不擔心。
至於美國基建市場，謝清江指出，達發的10G被動光纖網路（PON）搭配聯發科的WiFi 7產品有不錯斬獲，獲歐美一、二線業者採用。
謝清江說，2024年整體半導體產業鏈庫存回到相對健康水位，加上終端需求逐漸回溫，達發全年營業收入創下新高，達新台幣191.22億元，年增40.9%，稅後淨利26.1億元，每股純益16.10元。達發股東會承認去年度財報，及每股配發12.5元現金股利，其中6.5元為盈餘分配股利，6元為資本公積發放現金。
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