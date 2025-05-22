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英業達德州新產能估明年第1季量產 肩負L6至L10組裝重任

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達B300伺服器。記者吳康瑋／攝影
英業達B300伺服器。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）全面強化AI伺服器產線，團隊透露，旗下德州新產能預計明年第1季可以量產，主要用以進行L6到L10的整機伺服器組裝，而集團目前的整體出貨上，仍以B系列伺服器為主，預計第2季、第3季出貨主力仍是B200，至於最新的B300架構，最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。發言體系透露，目前B200的出貨量較大，整體客戶需求維持正向，而下半年出貨表現預估有望優於上半年，並且隨著B300的出貨逐步增長、有望成為下半年的出貨主力。

英業達表示，德州廠區主要肩負著AI伺服器的後段組裝業務，而未來待產能正式開出後，新架構B300平台產品也會由德州來進行出貨；目前團隊上半年的產品出貨主力，以整機櫃為主，在產品單價方面也比較高，不過下半年的產品組合略有變化，手中訂單則以L6主機板為主，因此營收表現可能會出現變化，但若以整體出貨量的角度來看，今年下半年的出貨表現仍有望優於上半年。預估全年AI伺服器的營收貢獻，有望續繳「雙位數成長」的佳績。

事實上，英業達早在1995年時，就已為了配合當時最大的客戶康柏電腦（Compaq），砸重金前往德州休士頓進行設廠，而當時該地區也直接成為英業達一大主力生產據點，雖然後來康柏被惠普（HP）合併，並於2006年拍板將產線轉移至墨西哥華雷斯城來生產，不過英業達德州的產線目前不僅仍然還在運作，廠內也仍留有上百人的團隊，因此無論最終川普的關稅重拳最終如何演變，英業達也因較完善的全球布局，而留有餘力隨時應變。

英業達近年持續積極的擴展全球布局，並在海外各國都已建立多個廠區，其中包括上海浦東廠、四川重慶廠、美國德州廠、墨西哥Juarez廠、捷克Brno廠等，除了代工本業以外，還提供客戶從「研發、設計、生產、到配送及技術支援」等服務，致力於打造全方位的產品設計及解決方案服務，同時涵蓋各種電子製造代工等服務，可說是一應俱全。展望未來，英業達則預期「伺服器」產品的全年出貨，可望繳出「年增個位數」，而「AI伺服器」方面，則有望繳出「雙位數」的成長。

英業達B300伺服器。記者吳康瑋／攝影
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英業達。記者吳康瑋／攝影
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英業達 伺服器 AI

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