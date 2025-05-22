第1季AI相關工作機會3.2萬個 輝達及供應鏈前進「這場」搶才

2025年COMPUTEX登場，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳提到，AI將如同電力與網際網路，成為新一代智慧基礎設施。104人力銀行22日發布最新數據顯示，2025年第1季AI相關工作機會已達3.2萬個，與ChatGPT問世前的2021年相較成長34%；且53%的AI工作機會不限科系，即將步入職場的新鮮人、以及非理工科系的求職者都有機會。

NVIDIA（輝達）台灣總部將落腳北士科，有望帶動產業鏈進駐，並將在台灣建設一部巨型AI超級電腦，打造AI基礎建設，AI相關人才需求可望持續提升。

104人力銀行數據顯示，2025年第1季AI相關工作機會每月平均已達3.2萬個。依產業，電子資訊/軟體/半導體為AI發展核心，平均每月工作機會1.8萬個占57%最多，一般製造業則因具有工廠自動化需求，月均工作機會6,000個、占19%第二，其他則包含批發/零售/傳直銷業占5%、法律/會計/顧問/研發/設計業占4%、金融投顧及保險業3%等，不同產業皆延伸對AI的應用需求。

隨著AI發展益發蓬勃，各職類人才的工作機會也出現結構轉變。AI的研究與開發人才需求仍為最多數，2025年第1季軟體/工程類人員平均每月工作數9,000個，占比29%、比2021年下降六個百分點，主要受到應用端人才需求明顯增強的影響；工程研發類人員平均每月工作數4,000個，占比13%、比2021年下降2個百分點。

相較同期，跨域應用能力的非研究開發人才占比逐漸上升，例如：業務銷售類人員工作數占7%、上升一個百分點，維修/技術類人員占4%、上升一個百分點，專案/產品管理類人員占3%、上升一個百分點、採購/資材/倉管類人員占2%、上升一個百分點，若能掌握AI應用能力，便有機會成為職場寵兒。

適逢畢業季即將來臨，新鮮人有望搭上AI題材。104人力銀行分析，AI相關工作對科系的要求，23%指定電機電子工程相關科系、21%指定資訊工程相關科系、11%指定機械工程相關科系，不過，也有53%不限科系，建議人才加強AI的應用能力並用實際作品展現個人實力，獲得企業青睞。

104人力銀行指出，AI發展勢不可擋，NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在COMPUTEX秀出55家台廠為輝達供應鏈，其中11家已參與104人力銀行即6月28日在台北世貿的「2025職涯博覽會」，包括：台積電（2330）、宏碁（2353）、華擎（3515）、勤誠（8210）、台達電（2308）、聯發科（2454）、廣運（6125）、廣達（2382）、中信金（2891）、國泰金（2882）、玉山金（2884）11家企業，加上NVIDIA（輝達），透過104人力銀行線上徵才超過5,000人，歡迎求職者報名https://104cweb.pse.is/news-0513。