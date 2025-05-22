快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

特殊應用晶片搭AI 巨有：今年以來NRE接單超過去年全年

中央社／ 台北22日電

特殊應用晶片（ASIC）廠巨有科技董事長賴志賢今天表示，客戶委託設計（NRE）專案接單明顯增加，今年來專案量已超過80個，已達去年全年水準，營運展望樂觀。

巨有今天召開股東常會，賴志賢會後受訪說，巨有於2024年已接獲6奈米專案，是邊緣人工智慧（AI）相關應用。巨有技術可以推進5奈米、4奈米和3奈米製程。

賴志賢表示，巨有NRE業務接單暢旺，今年來已接獲80個專案，已達去年全年水準，當中約20%的專案是28奈米以下先進製程。

巨有今年前4月累計營收新台幣2.84億元，年增24.85%，賴志賢說，巨有未來營運展望樂觀，預期後續業績成長幅度可望進一步擴大。

巨有股東會承認去年度財務報表及盈餘分配案，去年總營收6.82億元，稅後淨利0.63億元，每股純益1.65元，每股配發1.6元現金。

股東會 奈米

延伸閱讀

三峽老翁撞死學童效應 北港警方啟動護專案...學校導護喘口氣

中美晶片戰升溫 陸發聲反制

黃仁勳強調「推理AI時代才剛開始」 AI基建規模 十年看10兆美元

黃仁勳批美晶片禁令 決策錯誤

相關新聞

Counterpoint：橫跨雲端、邊緣與連網 AI 應用邁新階段

Computex 2025持續吸睛，Counterpoint Research觀察，AI已橫跨雲端、邊緣與連網，產業應用...

磐旭智能攜手聯發科 Computex 首發次世代AI邊緣模組

工業電腦廠磐儀（3594）旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表基於聯發科（2454）物聯網平台...

曾搶Switch面板訂單建功…楊弘文接群創總座扛「不簡單任務」 會續瘦身策略？

經歷減資、關廠，群創光電去年開始獲利，曾搶下任天堂Switch面板業務建功的新任總經理楊弘文，在中國殘酷的削價競爭下，能否帶領公司實現轉型大計？

元太業績將創最強第2季

電子紙大廠元太董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶...

信驊接單旺 上調Q2展望 全年毛利率維持66%高水準

股王信驊董事長林鴻明昨（21）日表示，原本預估本季營收可達17億至18億元，受惠AI伺服器浪潮帶動伺服器遠端管理晶片（B...

Google重返智慧眼鏡市場 台廠拿下訂單

Google於美國時間廿日的年度Ｉ／Ｏ開發者大會尾聲壓軸宣布重返智慧眼鏡市場，再次啟動「Google Glass」計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。