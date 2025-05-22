磐旭智能攜手聯發科 Computex 首發次世代AI邊緣模組

工業電腦廠磐儀（3594）旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）發表基於聯發科（2454）物聯網平台Genio 520 與 Genio 720的次世代邊緣AI系統模組以及解決方案，瞄準高速成長的智慧應用市場，帶來兼具效能、彈性與成本優勢的全新選擇。

全新聯發科技物聯網平台Genio 520與Genio 720模組整合高效能 CPU、GPU 與 NPU，現已支援包括 Llama3、DeepSeek、Stable Diffusion等多個主流語言與視覺GAI模型，可透過聯發科技 NeuroPilot SDK，提升生成式AI 應用的開發效率和性能，為開發者和終端用戶帶來更多的價值，增強市場競爭力。

在Genio 520與Genio 720推論效能高達近10 TOPS算力之下，可支援多樣化邊緣AI應用，包括智慧零售（行為分析、顧客輪廓辨識）、智慧製造（AOI檢測、設備異常預警）、智慧交通（場域監控、人車流分析）、智慧醫療（跌倒偵測、病患行為追蹤）及公共安全（邊緣辨識、即時警示）。

磐旭智能藉由Smart Cam 及 EVS（Event-based System）跌倒偵測系統，與聯發科技智慧家庭展區的AI Hub通力合作，透過AI視覺整合方案，充分展現影像分析、AI 融合及邊緣裝置整合的全方位解決方案，達到有效率的家庭安全防護機制。透過這些創新技術，磐旭智能致力於提升安全性與效率，為各行各業提供更智能的應用選擇。

根據Grand View Research報告，全球邊緣AI市場規模將在2030年預計達664.7億美元，年複合成長率超過21.7%。Arm平台以其低功耗、高彈性架構，已逐步取代傳統Wintel系統，成為新一代智慧裝置的主流選擇。

磐旭智能董事長李明表示：「隨著生成式AI與多模態融合的發展，我們與聯發科技的策略合作除最新一代Genio 520與Genio 720，同時也擴及至 MT8893 AI IoT旗艦級高階平台，內建硬體級的生成式AI引擎之外，更支援 5G、Wi-Fi 7 等高速連網技術，透過我們為客戶提供軟硬加值，為企業客戶打造強大的生成式AI地端推論平台，甚至是雲端虛擬伺服器等應用。」

作為聯發科技策略夥伴之一，磐旭智能結合系統模組（System-on-Module）開發、硬體設計、韌體整合與系統整機 ODM 製造能力，協助客戶縮短開發時程、降低導入成本，實現「從平台到應用」的快速部署，特別適用於需高可靠性、長生命周期的工業與商業場域。