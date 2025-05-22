宏碁推出AMD與Intel晶片驅動的Nitro顯示卡

宏碁（2353）衝刺顯卡業務，宣布擴展旗下顯示卡產品陣容，推出全新Acer Nitro Intel Arc A 系列與 B 系列顯示卡，並同步發表高效能Nitro Radeon RX 9060 XT OC 顯示卡，專為玩家與創作者量身打造，致力於強化自組電腦效能。最新顯示卡產品具備優異的遊戲表現、流暢的創作效能與強化的影像畫質，適合希望將系統效能提升至全新境界的進階玩家。宏碁持續以創新與穩定為核心，推出滿足多元情境的產品，無論是追求極致的玩家或是專業內容創作者，都能在效能與品質兼具下達成最佳成果。

全系列的Nitro 顯示卡採用鋁合金背板與防彎結構設計，能夠長時間承受高效能遊戲的嚴苛情境，且所有機型均內建智慧中樞Acer Intelligence Space，能自動偵測系統硬體，推薦相容的 AI 應用以最佳化效能，並協助玩家探索更多遊戲工具。此外，Acer Game Assistance 提供動態輔助瞄準系統提升競技優勢，而Acer ProCam 則可自動辨識並錄製精彩片段，協助玩家輕鬆捕捉遊戲亮點。

Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB推出全新白色款式，不同於先前已上市的黑色版本，提供消費者其他顏色選擇。此款顯示卡具備最高2,740 MHz 的時脈，支援1440p高幀率遊戲與最高 8K 畫質，提供沉浸式的視覺體驗，其Intel Xe2 微架構內建支援DirectX 12 Ultimate，具備即時光線追蹤、網格著色、可變速率著色與取樣器回饋等功能，有效強化遊戲中即時的光影與反射效果。

全新兩款AMD Radeon顯示卡，分別為Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16GB 與 Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8GB 版本，皆具備最高達 3,320 MHz 的超頻時脈與最高 2,780 MHz 的遊戲時脈。

兩款GPU皆採用 AMD RDNA 4 運算單元，整合強大的即時光線追蹤與 AI 加速器，呈現8K 沉浸式影像，同時兼顧高幀率遊戲與內容創作。在影音串流與編輯時，也可提供出色的影音品質，並透過 AMD HYPR-RX 技術，在數千款遊戲中有效提升效能並降低延遲；AMD FidelityFX Super Resolution 4 影像升頻功能，搭配先進的畫格生成技術，可在支援的遊戲中提升影格速率。