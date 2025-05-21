鴻海衝智慧醫療 三路進擊
鴻海（2317）衝刺智慧醫療三箭齊發，昨（21）日宣布推出AI護理協作機器人、利用數位孿生建置智慧醫院，以及推出AI醫學影像模型，展現其在智慧醫療解決方案的領先地位，增添業績成長動能。
鴻海表示，持續推動數位健康事業發展，並於2025 GTC Taipei大會期間發表多項創新成果，展現鴻海作為智慧醫療系統解決方案提供者的實踐。
護理人力短缺，鴻海攜手台中榮總、川崎重工研發AI護理協作機器「Nurabot」。鴻海指出，Nurabot搭載鴻海研究院自研的繁體中文AI大型語言模型「FoxBrain」，可執行送藥、檢體運送、病房導引與衛教等任務，協助臨床團隊分擔日常工作量。Nurabot可減少約三成護理工時，有助提升照護流程的標準化與精準度。
智慧醫院方面，鴻海攜手多家規劃與興建的醫療機構合作，包括台中榮總長青分院、白沙屯童醫院、天主教耕莘醫院，透過Omniverse技術與資料庫建構實體的醫療數位孿生場域。
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