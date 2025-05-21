快訊

新預算法案加重赤字壓力 美債殖利率飆升、道瓊重挫816點

鴻海衝智慧醫療 三路進擊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）衝刺智慧醫療三箭齊發，昨（21）日宣布推出AI護理協作機器人、利用數位孿生建置智慧醫院，以及推出AI醫學影像模型，展現其在智慧醫療解決方案的領先地位，增添業績成長動能。

鴻海表示，持續推動數位健康事業發展，並於2025 GTC Taipei大會期間發表多項創新成果，展現鴻海作為智慧醫療系統解決方案提供者的實踐。

護理人力短缺，鴻海攜手台中榮總、川崎重工研發AI護理協作機器「Nurabot」。鴻海指出，Nurabot搭載鴻海研究院自研的繁體中文AI大型語言模型「FoxBrain」，可執行送藥、檢體運送、病房導引與衛教等任務，協助臨床團隊分擔日常工作量。Nurabot可減少約三成護理工時，有助提升照護流程的標準化與精準度。

智慧醫院方面，鴻海攜手多家規劃與興建的醫療機構合作，包括台中榮總長青分院、白沙屯童醫院、天主教耕莘醫院，透過Omniverse技術與資料庫建構實體的醫療數位孿生場域。

醫學 語言 台中榮總

延伸閱讀

南韓計畫施行醫師助理制度 護理人員代行部分職務

鴻海投資法半導體封裝 馬克宏秀國旗致謝！大陸國旗也隨後出現

鴻海赴法設先進封測廠 法國代表盼有以大帶小效應

劉揚偉秀出創世紀智慧平台 鴻海：要為機器人裝上大腦

相關新聞

特斯拉自駕小黃 帶旺台廠…法人看好緯創、亞光等協力廠

特斯拉自駕小黃要來了。特斯拉執行長馬斯克20日預告，6月底前將在德州奧斯汀啟動自駕計程車（robotaxi）測試，並與其...

超微端出AI新品 台鏈沾光…瀚宇博、金像電等有望受惠

超微（AMD）昨（21）日在發表全新Radeon顯示卡與Ryzen Threadripper處理器，強打AI應用，並號召...

元太業績將創最強第2季

電子紙大廠元太董事長李政昊昨（21）日表示，美國對全球祭出對等關稅，又宣布暫緩90天的豁免期，引發電子紙產品銷售美客戶搶...

信驊接單旺 上調Q2展望 全年毛利率維持66%高水準

股王信驊董事長林鴻明昨（21）日表示，原本預估本季營收可達17億至18億元，受惠AI伺服器浪潮帶動伺服器遠端管理晶片（B...

Google重返智慧眼鏡市場 台廠拿下訂單

Google於美國時間廿日的年度Ｉ／Ｏ開發者大會尾聲壓軸宣布重返智慧眼鏡市場，再次啟動「Google Glass」計畫，...

Meta出資不明網路廣告 數發部將開罰

內政部警政署五月初移交十五則廣告出資不明的案子給數發部，但經過了二十天，數發部至目前為止還沒開罰。立委對此提出質疑，數發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。